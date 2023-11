Ftohen marrëdhëniet, Franca tërheq ambasadorët nga SHBA dhe Australia

Franca e zemëruar ka vendosur mbrëmjen e sotme të tërheqë nga ambasadorët e saj në SHBA dhe Asutrali, pasi iniciativës për krijimin e një mini-NATO.

Franca i ka tërhequr ambasadorët duke pretenduar se kjo është një thikë pas shpine për ta.

Sot, Presidenti amerikan Joe Biden demonstron vendosmërinë e tij për të kufizuar zgjerimin e ndikimit kinez në rajonin Indo-Paqësor duke shpallur një marrëveshje bashkëpunimi të sigurisë dhe mbrojtjes me Britaninë dhe Australinë. Me Plani u quajt AUKUS (Australi – Mbretëria e Bashkuar – Shtetet e Bashkuara) dhe fillimisht marrëveshja trepalëshe e shpallur nga Joe Biden, kryeministri britanik Boris Johnson dhe kryeministri australian Scott Morrison përfshin planin që Australia të marrë një flotë nëndetëse me energji bërthamore.

Ky është një plan 18-mujor, i cili përfundon marrëveshjen kolosale ushtarake dhe ekonomike midis Australisë dhe Francës për blerjen e 12 nëndetëseve konvencionale të tipit Barracuda (nga Grupi Naval i kontrolluar nga shteti francez, i cili dëshiron të shesë fregatat Belh @ rra në Greqi.) E cila do të fillonte në 2023 dhe kishte një buxhet mbi 30 miliardë euro! Në deklaratat e tyre publike, Joe Biden, së bashku me Boris Johnson dhe Scott Morrison, iu referuan një plani 18-mujor për të krijuar një vendim për të furnizuar Marinën Australiane me nëndetëse me energji bërthamore.

“Nisma e parë sipas marrëveshjes AUKUS do të jetë blerja e nëndetëseve me energji bërthamore për Marinën Australiane, në mënyrë që të jemi në gjendje të mbrojmë interesat tona kombëtare dhe ato të miqve tanë rajonalë në të ardhmen,” tha Kryeministri Australian Scott Morrison.

Aleanca AUKUS: Përfundimet e para

1. Qeveria amerikane ka bërë zgjedhjen strategjike për të forcuar bashkëpunimin e saj ushtarak me Mbretërinë e Bashkuar dhe Australinë, dy aleatë besnikë dhe të përkushtuar, me synimin e dukshëm të ndalimit të zgjerimit të Kinës në Paqësor. Duke pasur parasysh të metat e aleancës së madhe ushtarake të NATO -s, Uashingtoni po zgjedh një aleancë më fleksibël me një vend që kohët e fundit u largua nga BE dhe një tjetër që konsiderohet nga shumë si një satelit amerikan. Në javët, muajt dhe vitet e ardhshme, partneriteti strategjik amerikan me Britaninë dhe Australinë do të bëhet më i qartë, jo vetëm në fushën e sigurisë në rajonin “Indo-Paqësor”, por edhe në fushën e konfrontimit ekonomik me Kinën. Me

2. Kinezët, të cilët padyshim e kuptojnë se lëvizjet amerikane nuk janë të rastësishme, tashmë kanë reaguar. Një zëdhënës i ambasadës kineze në Uashington, Liu Penggyu, foli për një mentalitet dhe paragjykim ideologjik të stilit të Luftës së Ftohtë. Një pyetje vendimtare është se si do të përpiqet të reagojë Presidenti kinez Xi Jinping dhe nëse ai do të jetë në gjendje të përfundojë aleanca të forta ndërkombëtare që mund të veprojnë si kundërpeshë ndaj aleancës AUKUS.

3 “Thika e pasme” e Australisë në Francë, kap një klimë që tregon se marrëdhëniet transnacionale, edhe midis vendeve mike ose aleate, janë shumë të lehta për t’u shndërruar në … xhungël. Sapo amerikanët e kërkuan atë, australianët anuluan një marrëveshje të madhe me Francën për furnizimin e 12 nëndetëseve franceze me arsyetimin se ata vendosën të blinin nëndetëse me energji bërthamore. Gjëja interesante është se Franca gjithashtu ka nëndetëse të teknologjisë bërthamore, por qeveria australiane thjesht anuloi një marrëveshje prej më shumë se 30 miliardë eurosh që ishte lidhur me Parisin që nga viti 2016 dhe as nuk u shqetësua të kërkonte as … një kundër-ofertë Me

4. Pas ndërhyrjes direkte të SHBA me aleatët e NATO -s dhe anëtarët e BE për të mos furnizuar sisteme të teknologjisë 5G nga Kina për të parandaluar Pekinin që të monitorojë komunikimet kritike dhe të ketë akses në informacione të ndjeshme të qeverisë, Uashingtoni ndërmerr hapin tjetër për të kufizuar zgjerimin kinez në Paqësor. Shtrirja e konfrontimit të Uashingtonit me Pekinin përsa i përket tregtisë botërore, marrëdhënieve ekonomike dhe nëse mund të ndikojë në marrëveshjet ekzistuese të bashkëpunimit të Kinës me vendet që konsiderohen se i përkasin “Perëndimit”, është diçka që do të provohet në të ardhmen e afërt. e ardhmja

5 Evropa duket e izoluar dhe kështu edhe Bashkimi Evropian do të thirret të marrë vendime kritike me rëndësi strategjike për vitet në vijim, në mos dekada. Si do të merret BE -ja në tërësi me “paqen e ftohtë” të Shteteve të Bashkuara me Kinën dhe si do të zgjedhë të trajtojë vende të tilla si Rusia dhe Turqia.

6. Interesi i Uashingtonit po zhvendoset në rajonin e Paqësorit dhe në Kinë. Kjo u tregua nga qëndrimi i qeverisë amerikane për çështjen e Sirisë, kohët e fundit tërheqja nga Afganistani, por edhe nga lëvizjet e Uashingtonit në luftën midis Armenisë dhe Azerbajxhanit dhe krizës në Libi. Cili vend ka një shans të madh të dalë i azhurnuar nga ndryshimi i politikës amerikane dhe cilat duhet të jenë lëvizjet e menjëhershme taktike dhe strategjia e përgjithshme e Greqisë përballë ndryshimeve që tashmë janë duke u zbatuar dhe që do të ndikojnë në rajonin tonë më të gjerë?