FOTOT/ Vrasja e pronarit të kampingut dhe punëtorit shqiptar, autori dyshohet se fshihet në Athinë
Hetimet për vrasjen e pronarit 68-vjeçar të kampingut dhe kujdestarit 62-vjeçar shqiptar në Finikounda të Mesinias në Greqi, po vazhdojnë me intensitet të lartë nga autoritetet ligjzbatuese.
Policia po përpiqet të bashkojë pjesët e enigmës për të arritur në identitetin e autorit, teksa aktualisht testamenti i zbuluar provoi se pista kryesore mbetet ajo e pasurisë dhe konflikteve që solli, pasi biznesmeni ia kishte lënë një pjesë të mirë të saj punëtorit shqiptar.
Sipas informacioneve nga “Protothema”, policia beson se autori i vrasjes së dyfishtë është larguar nga Finikounda nëpërmjet rrugëve rurale dhe ka mbërritur në Athinë. Burime policore raportojnë se kamerat e sigurisë kanë “tradhtuar” praninë e autorit në kryeqytet.
Një ekip oficerësh policie nga Kallamata po bashkëpunon me Departamentin e Vrasjeve në Atikë për të gjetur autorin dhe për ta arrestuar atë.
Mes të dyshuarve është edhe nipi i tij, që ka dhënë dëshmi kontradiktore, i vetmi i mbijetuar i sulmit fatal të dielën e kaluar, pasi besohet se ai dhe familjarë të tjerë janë mërzitur pasi e kanë ditur për testamentin, edhe pse më shumë se gjysma do i lihej atij.
Kujt ia la pasurinë e tij?
Pronari i kampingut kishte hartuar testamentin e tij tre ditë para vrasjes. Në të, ai ia la pjesën më të madhe të pronës nipit të tij, i cili ishte gjithashtu dëshmitar i vrasjes së dyfishtë.
Pronari i kampingut e fillonte testamentin e tij me frazën:
“Po shkruaj testamentin tim në rast vdekjeje të papritur”, gjë që dëshmonte për frikën e tij për jetën e tij.
“Nipit tim të dashur….., djalit të vëllait tim të ndjerë…., sepse e dua si fëmijën tim pasi e kam pasur nën udhëheqjen time shpirtërore që kur ishte fëmijë dhe ai nuk i ka keqkuptuar kurrë urdhrat e mia dhe gjithmonë përpiqet të më bëjë të lumtur me shumë respekt dhe dashuri, ia lë pjesën më të madhe të pasurisë sime”, pohon ai në mënyrë karakteristike.
Pastaj, “kujdestarit të kampingut, mikut të tij të dashur”, i cili u vra me të natën e së dielës, i lë gjysmën e arës, “të cilën e zotëronte bashkë me nipin e tij të dashur”, si dhe shuma të konsiderueshme në bankat në Pylos.
Së fundmi, ai e mbylli testamentin e tij me dëshirën që motra dhe djali i saj të merrnin shumat prej 100,000 eurosh të parin dhe 100,000 eurosh të dytin, ndërsa miku i tij shumën prej 200,000 eurosh në rast se nipi i tij i dashur dhe dëshmitar i vrasjes vendoste ta shiste pronën.
Sipas informacioneve, autoritetet policore kanë në duar tashmë një testament të mëparshëm të 68-vjeçarit, i cili dyshohet se është hartuar rreth një vit më parë dhe ka mbetur i vulosur. Autoritetet besojnë se krahasimi i dy dokumenteve mund të japë përgjigje për vrasjen e dyfishtë.
Vrasja e dyfishtë në kamping
Kujtohet se vrasja ndodhi të dielën e kaluar në mbrëmje në një kamping në Finikounda, kur autori, pasi kishte mbuluar tiparet e tij, hyri me forcë në zonën e pritjes ku ndodhej pronari 68-vjeçar me kujdestarin e tij 60-vjeçar dhe mikun e tij të vjetër.
Personi i armatosur e qëlloi pronarin me gjakftohtësi, duke e plagosur për vdekje dhe më pas vrau shokun e tij, i cili u përpoq të arratisej. Nipi i pronarit ishte gjithashtu i pranishëm në vrasjen e dyfishtë, i cili arriti të arratisej.
Një punonjës i stacionit të benzinës në zonë dha një deklaratë për autoritetet, duke deklaruar se i dyshuari kryesor kaloi pranë stacionit të tij të benzinës, i cili ndodhet në rrugën për në Kyparissia – Kalo Nero, duke u drejtuar drejt Pyrgos.
Punonjësi i stacionit të benzinës e përshkroi të dyshuarin si me lëkurë të errët, të shkurtër dhe të dobët. Siç u tha autoriteteve, ai mbante një helmetë, duke e bërë të pamundur dallimin e flokëve të tij dhe ngjyrën e tyre.
Nipi i pronarit të kampingut përshkruan karakteristika të ndryshme, duke deklaruar se i dyshuari kryesor është me lëkurë të çelët, me flokë të verdhë dhe të drejtë, të cilët janë të rrallë. Ai gjithashtu vlerësoi se ai ishte ndoshta i mitur ose shumë i ri.