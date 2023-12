Fotot e rënda nga Gaza, ushtria izraelite detyron burrat palestinezë të zhvishen dhe të gjunjëzohen

Imazhet nga Gaza që qarkulluan në mediat sociale të enjten treguan një ndalim masiv nga ushtria izraelite të burrave palestinezë, të cilët u detyruan të zhvisheshin me të brendshme, të gjunjëzoheshin në rrugë, të ulnin sytë dhe të futeshin në një automjet ushtarak. CNN raporton se disa nga burrat janë civilë dhe pa asnjë lidhje të njohur me grupet militante.

Rrethanat dhe datat e sakta të ndalimeve janë të paqarta, por identitetet e disa të arrestuarve janë konfirmuar nga kolegë apo familjarë.

Monitoruesi Euro-Mesdhetar i të Drejtave të Njeriut postoi një imazh të një të arrestuari dhe tha në një deklaratë në faqen e tij të enjten se "ushtria izraelite arrestoi dhe abuzoi rëndë me dhjetëra civilë palestinezë".

“Euro-Med Monitor mori raporte se forcat izraelite nisën fushata arrestimi të rastësishme dhe arbitrare kundër njerëzve të zhvendosur, duke përfshirë mjekë, akademikë, gazetarë dhe burra të moshuar”, thuhet në deklaratë.

Mediat izraelite i kanë portretizuar pamjet si dorëzim të anëtarëve të Hamasit. Një gazetar e pyeti zëdhënësin e IDF-së, kundëradmiralin Daniel Hagari në lidhje me imazhet gjatë një konference për shtyp të enjten, duke thënë: "Ne kemi parë imazhe të shumë robërve, terroristë të Hamasit, që IDF i arrestoi gjatë manovrimit në tokë".

Hagari tha se, duke luftuar Hamasin, "ata që kanë mbetur në zonë dalin gradualisht".

“Ne hetojmë dhe kontrollojmë se kush ka lidhje me Hamasin dhe kush jo”, tha ai. “Ne i arrestojmë të gjithë dhe i marrim në pyetje. Ne do të vazhdojmë të çmontojmë secilën prej atyre fortesave derisa të mbarojmë.”

Në një deklaratë të enjten, Al-Araby Al-Jadeed tha se një nga korrespondentët e tij dhe disa anëtarë të familjes së tij ishin në mesin e të arrestuarve si pjesë e incidentit të paraqitur në imazhet.

“Sot, të enjten, ushtria okupatore izraelite arrestoi gazetarin dhe drejtorin e zyrës “The New Arab” në Gaza, kolegun tonë Diaa Al-Kahlot, nga Rruga e Marketit në Beit Lahia, së bashku me një grup vëllezërish, të afërmish dhe civilë të tjerë”, shkroi Al-Araby Al-Jadeed.

“Pushtuesi qëllimisht i detyroi banorët e Gazës të hiqnin rrobat e tyre, i kontrolluan dhe i poshtëruan kur u arrestuan përpara se t'i çonin në një destinacion të panjohur, sipas asaj që na thanë njerëzit atje. Fotot dhe videoklipet e përhapura tregojnë ushtarët që arrestojnë dhjetëra banorë të Gazës duke përdorur metoda kriminale dhe poshtëruese”.

Hussam Kanafani, kryeredaktori i Al-Araby Al-Jadeed, tha në deklaratë se Al-Kahlot dhe familja e tij ishin ende të zhdukur.

“Ne do të bëjmë çdo përpjekje të mundshme, në bashkëpunim me institucionet dhe organizatat ndërkombëtare që merren me të drejtat dhe lirinë e gazetarëve në botë, për të përcaktuar vendndodhjen e kolegut tonë Diaa dhe për ta liruar atë sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Kanafani.

CNN bisedoi me një të afërm të burrave të tjerë të arrestuar, Hani al-Madhoun, nga shtëpia e tij në Shtetet e Bashkuara.

“Forcat izraelite arritën në rrugë dhe i thirrën të gjithë burrat që të dilnin dhe ata u bindën”, tha al-Madhoun për CNN. "Kjo shtëpi ishte vendi i tyre i strehimit pasi u shkatërruan dy shtëpitë tona."

Al-Madhoun tha se ishte në kontakt me motrën e tij, e cila është në Gaza.

Ai tha se njohu kushëririn e tij Aboud në njërën nga fotografitë dhe pa vëllain e tij Mahmood në një video. Sipas tij Mahmoud është tregtar dhe Aboud “nuk është i përfshirë në asnjë aktivitet; ai ndihmon të atin në ndërtim”.