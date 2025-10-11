LEXO PA REKLAMA!

FOTO, vritet në burg në Angli këngëtari i njohur, ishte dënuar për…

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 20:46
Bota

Ish-këngëtari i Lostprophets, vdiq pasi u sulmua në burgun Wakefield në West Yorkshire të Anglisë, të shtunën në mëngjes.

Ian Watkins po vuante një dënim me 29 vjet burg për vepra penale seksuale me fëmijë.

Sipas “Independent”, policia dhe ndihmësit mjekësorë u thirrën në burgun HMP Wakefield, një burg i kategorisë A, të shtunën në mëngjes, pas raportimeve se pedofili famëkeq ishte therur për vdekje me thikë.

Watkins u shpall i vdekur në vendngjarje dhe ka nisur një hetim për vrasje. Burgu u vu në izolim menjëherë pas incidentit, shtuan burimet.

48-vjeçari u dënua me 29 vjet burg në dhjetor 2013 me gjashtë vjet të tjera të pezulluara pasi pranoi një sërë veprash penale seksuale – përfshirë përpjekjen për të përdhunuar foshnjën e një tifozeje.

Ai ishte plagosur me thik edhe më parë në një incident në të njëjtin burg në vitin 2023 , duke pësuar lëndime jo kërcënuese për jetën pasi dyshohet se u mbajt peng nga tre të burgosur të tjerë për gjashtë orë.

Burgu në fjalë cilësohet si një ndër institucionet me rastet e dhunës më të larta, deri në pasoja të rënda për jetën, siç ishte edhe rasti i këngëtarit.

