FOTO/ Shqiptarja i preu fytin me thikë 7-vjeçares, babai i vogëlushes: Vrasësja s’do të ishte ketu nese...

Babai i një vajze shtatëvjeçare, e cila u vra nga një shqiptare me probleme të shëndetit mendor, beson se nëse Home Office do të kishte bërë punën e saj, 33-vjeçarja nuk do të kishte qenë fare në Mbretërinë e Bashkuar.

Eltiona Skana, e përshkruar si një “bombë me sahat psikotike”, u ngrit nga një stol dhe sulmoi rastësisht Emily Jones me një thikë artizanale teksa kalonte me një skuter. Nxënësja u dëgjua të thërriste: “Mama! Mami!” ndërsa pa nënën e saj, avokaten Sarah Barnes, duke vrapuar rreth Queen’s Park, Bolton, në Ditën e Nënës, në vitin 2020, vetëm disa minuta para vdekjes së saj.

Sefton Kwasnik, avokati i Jones, tha se: “Ne thjesht do të përpiqemi të promovojmë ndërgjegjësimin për shëndetin mendor dhe rreziqet e rikthimit dhe mos monitorimin e shëndetit mendor.”.

Duke folur pas përfundimit të hetimit tetë-ditor në gjykatën e Boltonit, z. Këasnik tha: “Nëse Home Office do ta kishte bërë punën e tyre siç duhet, Skana nuk do të kishte qenë këtu në radhë të parë. Ajo u tha dy herë mjekëve se gënjeu në kërkesën e saj për azil, në 2015 dhe 2017.

Skana erdhi në Mbretërinë e Bashkuar në pjesën e pasme të një kamioni në vitin 2014 dhe iu dha azil, pavarësisht se Zyrës së Brendshme iu tha se ajo pranoi se kishte gënjyer se ishte viktimë e shfrytëzimit seksual në aplikimin e saj për të rritur shanset e saj për të qëndruar në MB. Skana tha se ndërsa familja jetonte në Shqipëri, Eltiona ishte ‘detyruar’ të martohej me një burrë nga babai i saj.

Por, Dr Raj Dangi, psikiatri përgjegjës për trajtimin e Skana-s në atë kohë, tha se sulmi nuk mund të parashikohej.

Duke folur për ITV News, Mark Jones, babai i Emily, tha: “I gjithë profesioni i psikiatrisë duhet të vihet në qendër të vëmendjes në një moment.