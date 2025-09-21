Forcat ukrainase shkatërrojnë tre helikopterë Mi-8 rus dhe një sistem kyç radari në Krime
Inteligjenca ushtarake e Ukrainës (HUR) shkatërroi tre helikopterë rusë Mi-8 dhe një stacion radari në Krimenë e pushtuar, raportoi agjencia ukrainase sot.
“Flota ajrore e pushtuesve rusë në Krimenë e pushtuar përkohësisht është zvogëluar përsëri, si rezultat i operacioneve të suksesshme luftarake”, shkroi HUR në Telegram.
Mi-8 është një helikopter me ngritje të mesme që përdoret gjerësisht nga Rusia për transport, zbulim dhe mbështetje luftarake. Mund të transportojë trupa dhe pajisje ose të pajiset si një luftanije.
Radari i shkatërruar u identifikua si 55Zh6U Nebo-U, një sistem i lëvizshëm paralajmërimi i hershëm i aftë të zbulojë avionë të fshehtë dhe raketa në distanca të gjata.
Radarët e tillë ofrojnë të dhëna kritike të synimit për sistemet e raketave tokë-ajër. Agjencia nuk e zbuloi vendndodhjen e saktë të sulmit.
Krimea, e aneksuar në mënyrë të paligjshme nga Rusia në vitin 2014, ka mbetur një nga objektivat kryesorë për operacionet ukrainase kundër infrastrukturës ushtarake ruse që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë.