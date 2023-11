Forcat e Putinit vetëm 25 km nga Kievi, frikë se po përgatitet “Përballja e Madhe”

Pjesa më e madhe e forcave tokësore ruse janë aktualisht rreth 25 kilometra nga qendra e kryeqytetit ukrainas, tha të shtunën Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar në vlerësimin e saj të fundit të inteligjencës.

“Elementet e kolonës së madhe ruse në veri të Kievit janë shpërndarë. Kjo duket se tregon se ka një përpjekje ruse për të rrethuar qytetin. Mund të jetë gjithashtu një përpjekje e Rusisë për të reduktuar cenueshmërinë e saj ndaj kundërsulmeve ukrainase, të cilat kanë vrarë një numër të konsiderueshëm Forcat ruse”, tha ministria.

Ekipet e CNN në Kiev raportuan shpërthime në orët e para të mëngjesit të së shtunës, por është e paqartë nëse shpërthimet ishin sulme ruse apo ukrainase.

Qytetet e tjera kryesore të Kharkiv, Chernihiv, Sumy dhe Mariupol mbeten të rrethuar nga forcat ruse, shtoi ministria. Ndërkohë, BBC raporton se Putini është qartësisht i paduruar. Dhe nuk ka dyshim për këtë, Rusia po kalon në një fazë të re të këtij konflikti, sipas gazetarit Frank Gardner.

Rusët kanë grumbulluar artilerinë, raketat, dronët, afër qyteteve të Ukrainës, duke përfshirë kryeqytetin, Kiev.

“Ndoshta treguesi më i mirë se si Rusia do të luftojë betejat përfundimtare për qytetin është nëse shikoni se si ata luftuan në Grozny, në Çeçeni dhe në Aleppo, në Siri – luftime rrugë më rrugë, por absolutisht duke shkatërruar qytetet. A do ta bëjë këtë Putin me Kievin? Është e vështirë të thuhet”, shkruan gazetari britanik.