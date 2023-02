Forcat amerikane 'më dorë të hekurt', vrasin udhëheqësin e Shtetit Islamik

Forcat amerikane kanë vrarë një udhëheqës të Shtetit Islamik, Bilal al-Sudani.

Ai u vra pasi forcat speciale amerikane bastisën një kompleks shpellash të largëta malore me shpresën për ta kapur.

“Al-Sudani ishte përgjegjës për nxitjen e pranisë në rritje të ISIS në Afrikë,” tha Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin.

Ai gjithashtu dyshohet se financoi aktivitetet e grupit globalisht, shtoi zoti Austin.

Analistët thonë se fakti që trupat amerikane u dërguan me urdhër të presidentit Joe Bidento të vrasin ose kapin Sudanin, në vend që të përdorin një sulm me dron më pak të rrezikshëm, tregon rëndësinë e tij.

Detaje rreth natyrës së operacionit nuk janë bërë të ditura, megjithatë ushtarët u dërguan me helikopter, sipas New York Times me Sudanin të vrarë pas një përleshjeje me armë.