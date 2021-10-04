Fitoi rreth 2 milionë euro në lotari, 51-vjeçarja nuk heq dora nga jeta e varfër
Njihuni me Trish Emson, 51-vjeçarja e cila fitoi rreth 2 milionë euro në lotarinë kombëtare, 18 vite më parë. Ndonëse ajo sot gëzon një pasuri, vazhdon të bëjë jetën e varfër. Me bashkëshortin e saj, ata jetojnë në shtëpinë e varfër, duke punuar sërish si shërbyese.
Pak muaj pas lotarisë, asëkohe 33-vjeçare, Trish merr lajmin se është shtatëzanë. Sot djali i saj është 18-vjeçare dhe as kjo nuk e bëri që të jetojë jetën me paratë e fituara.
“Të qenit e pasur nuk të bën të shtresës së lartë apo një person më të mirë. Nuk më pëlqen të tregohem ose të mburrem me para. Nëse do të më shihni nuk do të mendonit se jam milionere, por nëse më duhet të vishem, ndihem false, preferoj xhinset e mia”, është shprehur anglezja