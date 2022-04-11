Finlanda sekuestron vepra të artit rus në vlerë 46 milionë dollarë
Finlanda ka konfiskuar vepra arti rus me vlerë 46 milionë dollarë në kufirin me Rusinë.
Sipas një lajmi në CNN, drejtori finlandez i Zbatimit të Doganave, Sami Rakshit, njoftoi se zyrtarët doganorë kanë ndaluar kalimin e veprave të artit të përbërë nga piktura dhe skulptura në Vaalimaa, në kufirin me Rusinë.
Rakshit tha se veprat e artit rus u konfiskuan për shkak të sanksioneve të Bashkimit Evropian (BE) kundër Rusisë për luftën e saj me Ukrainën.
Rakshit deklaroi se u kërkua që veprat të ktheheshin në Rusi nëpërmjet Finlandës pas pjesëmarrjes në ekspozita ndërkombëtare në Itali dhe Japoni dhe informoi se është hapur një hetim në lidhje me transportin.
Ndërkohë, Agjencia Finlandeze e Zbatimit të Doganave theksoi se veprat e artit po ruhen duke marrë parasysh vlerën, karakterin dhe sigurinë e tyre.
"Vjedhje nga Finlanda"
Nga ana tjetër, deputeti i Parlamentit të Krimesë, Sergej Tsekov, në një deklaratë për mediat ruse se konfiskimi i veprave të artit nga Finlanda është i paligjshëm.
Tsekov deklaroi se Finlanda ka kryer "vjedhje" me këtë veprim.
Duke theksuar se jo vetëm BE-ja dhe NATO-ja, por e gjithë Evropa duket se është çmendur, Tsekov theksoi se artefaktet ruse nuk jepet leje të kthehen në muzeun rus.