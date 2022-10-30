Festa e Halloween-in u kthye në tragjedi: 151 viktima, Korea e Jugut në zi kombëtare
Të paktën 151 persona kanë humbur jetën në Seoul pasi një turmë njerëzish që ishin mbledhur për të festuar Halloween-in në një rrugicë të ngushtë, përfunduan duke u shtypur me njëri-tjetrin. Mbi 100 mijë persona, shumica prej tyre të maskuar për festë, ishin mbledhur në Itaewon të shtunën mbrëma në atë që do të ishte festa e parë e Halloween-it në tre vite.
Mediat në vend raportuan për skena kaotike të shkaktuara nga numri i madh i njerëzve në rrugë përpara se të ndodhte incidenti tragjik, shumë pak pas orës 22.00.
Shumë nga rrugicat jashtë rrugës kryesore në zonë janë të ngushta dhe të pjerrëta. Pikërisht në një rrugë të tillë të pjerrët, që ndodhet afër hotelit Hamilton dhe pak më shumë se katër metra e gjerë, u vranë dhe mbetën të lënduar qindra qytetarë.
Presidenti Yoon Suk-yeol të dielën në mëngjes shpalli gjendjen e zisë kombëtare ndërsa u drejtohej qytetarëve lidhur me tragjedinë.
“Si president, i cili është përgjegjës për jetën dhe sigurinë e njerëzve, zemra ime është e rënduar dhe luftoj për të përballuar pikëllimin tim”, tha Yoon.
“Qeveria do të caktojë periudhën nga dita e sotme deri në vënien nën kontroll të aksidentit si periudhë zie kombëtare dhe do të vendosë prioritetin kryesor për çështjet administrative në rimëkëmbjen dhe masat pasuese”.
Kishte frikë se numri i të vdekurve mund të rritet më tej, pasi rreth 20 nga 82 të plagosurit u raportua se ishin në gjendje të rëndë në spitalet përreth kryeqytetit të Koresë së Jugut.
Dëshmitarët raportuan se panë turma që rriteshin në drejtime të ndryshme dhe më pas njerëzit humbën këmbët e tyre në një rrëmujë në shpat, duke shkaktuar një efekt domino. Videot e postuara në internet treguan njerëz që përpiqeshin të tërhiqnin të tjerët nga shtypja me krahë.
“Si president, që është përgjegjës për jetën dhe sigurinë e njerëzve, zemra më është rënduar dhe mezi po përmbaj pikëllimin,” tha Yoon.
“Qeveria do të caktojë periudhën nga dita e sotme deri në vënien nën kontroll të aksidentit si periudhë zie kombëtare dhe do të vendosë prioritet kryesor për çështjet administrative në rimëkëmbjen dhe masat pasuese”.
Numri i viktimave mund të rritet më tej pasi, sipas raportimeve, 20 nga 82 të plagosurit janë në gjendje të rëndë në spitalet përreth kryeqytetit të Koresë së Jugut.