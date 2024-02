Fermerët spanjollë nuk tërhiqen, rreth 1000 traktorë nisen drejt Barcelonës

Në Spanjë ka vijuar këtë të mërkurë protesta e fermerëve, të cilët të martën kanë bllokuar me traktorët e tyre rrugët kryesore në të gjithë vendin, ndërsa tashmë kanë kërkuar bllokimin e tregjeve dhe porteve.

Në Katalonjë, një grup prej rreth 1000 traktoristësh po përparon drejt qendrës së Barcelonës, ku do të takohen me Presidentin Pere Aragones dhe Ministrin për Veprimin Klimatik, Ushqimin dhe Çështjet Rurale, David Maskorta.

Demonstruesit u mblodhën gjithashtu në Pamplona, ​​Logroño, Valencia, Zamora dhe Castilla-La Mancha dhe Castilla, raporton Pais.

Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez u zotua sot në Kongres për të forcuar ligjet e zinxhirit të furnizimit ushqimor që ndalojnë shitjet me humbje. Ai tha gjithashtu se do të zbatojë pjesë të klauzolës për importet e ushqimeve dhe do të kërkojë të thjeshtojë Politikën e Përbashkët Bujqësore (CAP) për ta bërë më të lehtë përshtatjen me rregulloret evropiane.

Demonstruesit po kërkojnë përmirësime të kushteve për fermerët, si reduktimi i kufizimeve të vendosura nga rregulloret mjedisore, respektimi i ligjeve të zinxhirit të furnizimit ushqimor, çmime të drejta për produktet bujqësore dhe tarifa më të ulëta për karburantin dizel. Protestat filluan të martën dhe bllokadat e rrugëve rezultuan në kolapse të trafikut në afrimet drejt shumicës së qendrave urbane në të gjithë Spanjën.