Fëmijët në rrezik/ Gjithçka që duhet të dini për virusin misterioz që ka lënë mjekët pa fjalë

Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) në SHBA po heton rastet e hepatitit të pashpjegueshëm tek fëmijët.

Rreth 109 raste janë nën hetim. Të premten, CDC raportoi se këto raste kanë prekur fëmijë në 25 shtete. Pothuajse të gjithë fëmijët duhej të shtroheshin në spital, me pesë prej tyre që kanë vdekur.

Rritja e këtyre rasteve të rënda dhe misterioze ka bërë që CDC të lëshojë një këshillë shëndetësore për mjekët, në mënyrë që ofruesit e kujdesit shëndetësor të jenë në vëzhgim dhe të raportojnë rastet në përputhje me rrethanat.

Çfarë duhet të dinë prindërit për rastet e hepatitit tek fëmijët? Sa duhet të jenë të shqetësuar dhe cilat janë simptomat që duhet të kenë kujdes? A ka lidhje mes rasteve të hepatitit dhe Covid-19?

Për t'iu përgjigjur këtyre pyetjeve, CNN ka zhvilluar një intervistë me analisten Mjekësore, Dr. Leana Wen, një mjeke e urgjencës dhe profesore e politikave dhe menaxhimit shëndetësor në Shkollën e Shëndetit Publik të Institutit Milken të Universitetit George Washington.

Çfarë është hepatiti dhe sa i shpeshtë është tek fëmijët?

Hepatiti është një inflamacion i indit të mëlçisë. Ka një sërë shkaqesh. Njerëzit mund të kenë dëgjuar për hepatitin A, B dhe C, të cilët janë infeksione të mëlçisë të shkaktuara nga viruset ngjitëse të hepatitit.

Përdorimi i alkoolit, medikamente të caktuara dhe toksina specifike gjithashtu mund të çojnë në hepatit, siç mund të ndodhin në disa kushte mjekësore. Ekziston edhe diçka që quhet hepatiti autoimun, i cili është vendi ku sistemi imunitar i trupit sulmon mëlçinë.

Hepatiti nuk është i zakonshëm tek fëmijët, veçanërisht hepatiti që nuk është i lidhur me një nga viruset e kësaj sëmundje. Kjo është arsyeja pse po shihen raste të hepatitit të pashpjegueshëm.

Sa fëmijë janë prekur deri tani nga hepatiti i pashpjegueshëm dhe çfarë dimë për ta?

Që nga 1 maji, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar të paktën 228 raste të mundshme të hepatitit të fëmijëve me dhjetëra të tjerë nën hetim. Këto raste janë gjetur në mbi 20 vende.

Njëzet e pesë shtete kanë raportuar raste, sipas CDC. Mosha mesatare e raportuar është rreth 3 vjeç, me diapazonin nga 1 deri në 6 vjeç. Tre nga nëntë fëmijët në grupin e studiuar përfunduan me dështim akut të mëlçisë, një gjendje kërcënuese për jetën. Dy kanë marrë transplant të mëlçisë.

Çfarë dimë deri tani për atë që i shkakton këto raste të hepatitit?

Kur pacientët paraqesin shenja të hepatitit, ata normalisht do të marrin një ekzaminim diagnostik që shikon nëse ata kanë hepatit A, B ose C; nëse kanë qenë të ekspozuar ndaj toksinave dhe medikamenteve; nëse kanë shënues të caktuar autoimune dhe kështu me radhë.

Një e përbashkët në mesin e rasteeve fillestare është se të gjithë kanë gjakderdhje që tregojnë infeksion adenovirus. Duhet rapotuar menjëherë tek autoritetet shtetërore shëndetësore.

A mund të lidhen këto raste me Covid-19?

Duket e pamundur. Asnjë nga fëmijët në serinë e rasteve të shënuara nuk është në spital për shkak të një infeksioni Covid-19. Gjithashtu nuk ka asnjë lidhje me marrjen e vaksinës Covid-19. Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar raportoi më parë se asnjë nga mbi 100 rastet deri më tani nuk ishte vaksinuar.

Sa të shqetësuar duhet të jenë prindërit dhe cilat janë simptomat që ata duhet të kenë kujdes?

Këto raste të hepatitit të pashpjegueshëm tek fëmijët mbeten shumë të rralla. Megjithatë, disa kanë qenë jashtëzakonisht serioze. Prindërit nuk duhet të shqetësohen shumë, por duhet të dinë se kjo është diçka nën hetim dhe duhet të kontaktojnë mjekun e tyre nëse janë të shqetësuar.

Simptomat fillestare të hepatitit janë jospecifike, që do të thotë se shumë njerëz i marrin këto simptoma për shkaqe të tjera. Ato përfshijnë hundë, të vjella, dhimbje barku, ethe, lodhje, humbje të oreksit dhe dhimbje kyçesh.

Shenjat e mëvonshme përfshijnë urinën e errët dhe jashtëqitjet me ngjyrë të çelur si dhe verdhëzën.

A ka ndonjë gjë që mund të bëhet për të parandaluar këto raste të hepatitit?

Meqenëse shkaku mbetet i panjohur, nuk mund të themi se cilat masa do të ndihmojnë në parandalimin e tyre.

Nëse, me të vërtetë, ekziston një lidhje me adenovirusin, atëherë të njëjtat strategji që kemi përdorur gjatë gjithë pandemisë së koronavirusit do të ishin të dobishme, si larja e mirë e duarve me sapun dhe ujë dhe nxitja e njerëzve që të qëndrojnë në shtëpi kur sëmuren./GAZETA SHQIP