"Fëmijët janë therur në mënyrën e ISIS", ushtria e Izraelit zbulon masakrën e Hamasit

Detaje tmerruese po dalin në dritë rreth fatit të komuniteteve që jetojnë në kufi, vetëm disa ditë pasi Hamasi nisi të sulmonte Izraelin.

Kfar Aza është një prej disa enklavave të vogla bujqësore kibbutzim që mbajti pjesën më të madhe të sulmit tokësor të Hamas-it të shtunën.

Forcat izraelite të Mbrojtjes morën një ekip të CNN dhe media të tjera ndërkombëtare në zonën ku u bë pjesa më e madhe e sulmit, teksa shkonin nëpër banesa për të mbledhur trupat e pajetë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Siç raporton CNN duke cituar IDF, mes të vrarëve në Kfar Aza kishte dhe fëmijë, gra dhe të moshuar.

“Nuk kam parë kurrë gjatë karrierës sime diçka të tillë, asnjëherë në 40 vite shërbim nuk e kam imagjinuar diçka të tillë,” deklaroi Gjeneral Major Itai Veruv për CNN.

Deklaratat, Veruv i bëri vetëm disa orë pasi trupat izraelitë shpëtuan kibbutz-ët e Kfar Aza-s nga militantët e Hamasit.

Ai shtoi se ushtarët e tij kaluan 48 orë duke luftuar teksa “vale të tëra terroristësh” vërshonin në rrugë dhe nëpër komunitetet fqinje.

IDF tha për CNN se civilët janë “therur brutalisht në mënyrën e ISIS-it.”

“Pashë qindra terroristë me armaturë të plotë, me pajisje të plota, me të gjitha pajisjet dhe të gjithë aftësinë për të bërë një masakër, të shkonin nga apartamenti në apartament, nga dhoma në dhomë dhe të vrisnin foshnja, nëna, baballarë në dhomat e tyre të gjumit,” shtoi Veruv.

Të paktën 1 200 persona kanë humbur jetën në Izrael që nga nisja e konfliktit, sipas shifrave të bëra publike nga IDF.