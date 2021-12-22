LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

FDA autorizon pilulën anti-COVID në SHBA

Lajmifundit / 22 Dhjetor 2021, 22:07
Bota

FDA autorizon pilulën anti-COVID në SHBA

Kompania farmaceutike Pfizer Inc njoftoi të mërkurën se Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave ka dhënë miratimin për përdorim në raste urgjente të ilaçit të saj antiviral kundër COVID-19.

Ky është trajtimi i parë që mund të merret në shtëpi e që pritet të bëhet një mjet i rëndësishëm në luftën kundër përhapjes me shpejtësi të variantit Omicron.

Provat klinike të Pfizer-it treguan se ilaçi i quajtur Paxlovid ishte 90% efektiv në parandalimin e shtrimeve në spital dhe vdekjeve tek pacientët me rrezik të lartë për t'u prekur rëndë nga sëmundja.

Të dhënat e fundit laboratorike sugjerojnë se ilaçi e ruan efektivitetin e tij edhe ndaj variantit Omicron.

Agjencia tha se autorizoi ilaçin, për trajtimin e rasteve të lehta dhe mesatare të sëmundjes për personat nga 12 vjeç e lart, të cilët janë në rrezik të lartë të preken nga format e rënda të sëmundjes.

Ilaçi merret vetëm me recetë dhe trajtimi me të duhet të nisë sa më shpejt që të jetë e mundur pas diagnostikimit me COVID-19 ose brenda pesë ditëve nga fillimi i simptomave, tha agjencia.

Një tjetër ilaç që merret nga goja i kompanisë Merck & Co, që është ende nën shqyrtim nga FDA-ja, ka treguar efikasitet më të ulët krahasuar me ilaçin e kompanisë Pfizer. Sipas të dhënave, ilaçi i Merck-ut, Molnupiravir, reduktonte shtrimet në spital dhe vdekjet tek pacientët me rrezik të lartë, me rreth 30%./zeri i amerikes

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion