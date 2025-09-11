FBI publikon foton e të kërkuarit për vrasjen e aleatit të Trump, Charlie Kirk: 100 mijë USD për kapjen e tij
FBI ka publikuar imazhe të një personi me interes të kërkuar në lidhje me vrasjen fatale të Charlie Kirk, themeluesit të organizatës konservatore të aktivistëve të të rinjve Turning Point USA, gjatë një aktiviteti në Universitetin Utah Valley të mërkurën.
"Po kërkojmë ndihmën e publikut për të identifikuar këtë person me interes në lidhje me të shtënat fatale të Charlie Kirk në Universitetin Utah Valley", tha zyra e FBI-së në Salt Lake City në X të enjten, ndërsa ndau dy imazhe të individit, i cili mban një kapelë bejsbolli dhe syze dielli dhe është kapur në një shkallë në njërën prej tyre.
FBI tha se po ofron një shpërblim deri në 100,000 dollarë për informacion që çon në identifikimin dhe arrestimin e personit përgjegjës për vrasjen e Kirk.
Një përditësim për shtyp me zyrtarët e FBI-së dhe të zbatimit të ligjit të Utah-ut, i planifikuar fillimisht për të enjten pasdite, u shty më pas për shkak të "zhvillimeve të shpejta" në hetim, tha Departamenti i Sigurisë Publike i Utah-ut.
Kërkimi për të dyshuarin, i cili besohet të jetë në moshë universitare, vazhdon, me zyrtarët që punojnë "24 orë në ditë" për të gjetur individin, thanë zyrtarët gjatë një konference për shtyp të enjten.
FBI tha gjithashtu të enjten se ka gjetur atë që besohet të jetë arma e përdorur në të shtënat vdekjeprurëse. Një "pushkë me shufër të fuqishme", për të cilën zyrtarët besojnë se ishte arma e përdorur në të shtënat, u gjet në një zonë të pyllëzuar pranë vendit ku ndodhi të shtënat, sipas agjentit special të FBI-së në Salt Lake City, Robert Bohls.
Pushka është një model i vjetër i importuar Mauser i kalibrit .30-06, e mbështjellë me një peshqir, thanë burime të shumta të zbatimit të ligjit për ABC News. Vendndodhja e armës së zjarrit duket se përputhet me rrugën e udhëtimit të të dyshuarit, thanë burimet.
Fisheku i përdorur ishte ende në grykë dhe tre fishekë të pashfrytëzuar përmbanin mbi to fjalë që shprehnin atë që disa zyrtarë të zbatimit të ligjit e përshkruan si shkrim "transgjinor dhe antifashist", sipas informacionit paraprak të ndarë me agjencitë. Nuk është e qartë se çfarë do të thotë kjo dhe autoritetet ende po punojnë për të përcaktuar kuptimin ose nëse shenjat ishin menduar si çorientim për hetuesit.
Arma e zjarrit dhe municioni janë marrë nga FBI-ja për analizë të ADN-së dhe për të marrë gjurmët e gishtërinjve. Pas përfundimit të ekspertizës mjeko-ligjore, arma e zjarrit do të çmontohet për informacion shtesë mbi importuesin.