Çfarë pritet të ndodh? Regjimi i Vladimir Putin nën kërcënim serioz

Kur despoti demon Jozef Stalin pësoi një goditje të rëndë në pronën e tij në fshat jashtë Moskës në mars 1953, katër miqtë e tij më të afërt nxituan në skenë. Asnjëri prej tyre, të gjithë kandidatët për të pasuar diktatorin si udhëheqës i Bashkimit Sovjetik, nuk donte ta shihte Stalinin live. Por të gjithë kishin frikë se çfarë mund të ndodhte nëse ai vdiste.

Më në fund, shefi i policisë sekrete Lavrentiy Beria foli: "Pse jeni në një panik të tillë? Nuk e shihni, shoku Stalin po fle i qetë. Mos e shqetëso!' Asnjë mjek nuk u thirr për orë të tëra. Stalini vazhdoi të fundosej dhe vdiq disa ditë më vonë. Me një miazmë të ngjashme të pavendosmërisë që ka kapluar rrethin e brendshëm të Vladimir Putin sot, regjimi i tij duket nën kërcënim serioz për herë të parë që kur ai erdhi në pushtet në vitin 2000.

Mikhail Mizintsev, Drejtor i Qendrës së Menaxhimit Kombëtar të Mbrojtjes Ruse, majtas, Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu, djathtas dhe Presidenti Vladimir Putin shohin një ekspozitë të teknologjisë ushtarake përpara një takimi të zgjeruar të Bordit të Ministrisë së Mbrojtjes Ruse në Qendrën Kombëtare të Menaxhimit të Mbrojtjes në

Drejtor i Qendrës së Menaxhimit Kombëtar të Mbrojtjes Ruse, majtas, Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu, djathtas dhe Presidenti Vladimir Putin shohin një ekspozitë të teknologjisë ushtarake përpara një takimi të zgjeruar të Bordit të Ministrisë së Mbrojtjes Ruse në Qendrën Kombëtare të Menaxhimit të Mbrojtjes në Moska Lufta në Ukrainë është kthyer në një katastrofë dhe të gjithë kërkojnë njerëz të tjerë për të fajësuar.

Kushdo mund të denoncohet si luftënxitës ose tradhtar, ose edhe të dyja. Natyrisht, atmosfera e ndezur e mosbesimit po ushqehet nga shërbimet e inteligjencës si në Ukrainë ashtu edhe në Perëndim. Fushatat e kundërzbulimit kanë për qëllim veçanërisht FSB-në, pasardhësin e KGB-së, e cila është gurthemeli i qeverisë së Putinit. Oficerët e lartë të FSB-së janë oportunistë të pamëshirshëm dhe shumë kompetent.

Ata nuk e mbështesin luftën për shkak të manisë patriotike, ose për shkak se ata pajtohen me kultin e personalitetit të Putinit. Anatoli Bolyukh, nënkryetar i Shërbimit të 5-të të Shërbimit Federal të Sigurisë, kreu i departamentit të informacionit operacional +4 Shiko galerinë Anatoli Bolyukh, nënkryetar i Shërbimit të 5-të të Shërbimit Federal të Sigurisë, kreu i departamentit të informacionit operacional Ashtu si pjesa tjetër e pasardhësve të Putinit, ata janë të motivuar nga lakmia dhe qëllimi i tyre është pushteti personal.

Ata duan të fitojnë shumë para dhe t'i shpenzojnë në prona në Londër dhe Medinë, ose për të dërguar fëmijët e tyre në shkollat ​​perëndimore. Aktualisht, sanksionet e bëjnë këtë shumë të vështirë. Si rezultat, ata po shqetësohen – askush në FSB nuk dëshiron që Rusia të bëhet ekuivalenti evropian i Koresë së Veriut. Por unë nuk besoj se ka një grusht shteti të FSB-së, të paktën jo ende. Rusët e dinë historinë e tyre dhe e kuptojnë se ndryshimi i regjimit ndodh vetëm kur policia sekrete, ushtria dhe politikanët veprojnë të gjithë së bashku – siç bënë në vitin 1991 kur u rrëzua presidenti Mikhail Gorbachev.

Por Putini ka zgjedhur figurat kyçe në të tre këto pole të pushtetit. I pari që dëgjoi të trokiturat në derë ishte gjeneralkoloneli Sergey Beseda, kreu i degës së inteligjencës së jashtme të FSB-së, i cili u arrestua dy javë më parë, së bashku me zëvendësin e tij Anatoli Bolyukh, me dyshimin për përvetësim të parave nga fondi i llumit të destinuar për ryshfet. zyrtarë të huaj Por krimi i tij i vërtetë mund të ketë qenë inkurajimi i besimit të Putinit se ukrainasit ishin të etur për ndryshimin e regjimit dhe pushtuesit rusë do të mirëpriteshin nga turma që valëvisnin flamurin që mbanin buqeta me lule. Më pas ishte Roman Gavrilov, nënkryetari i Gardës Kombëtare, i cili akuzohet për rrjedhje të informacionit të klasifikuar në Perëndim dhe 'shpërdorim karburanti'.

E vërteta është se Putini është i zemëruar sepse shumë ushtarë të rinj në Gardën Kombëtare, një forcë paraushtarake, roli i së cilës në kohë paqeje ishte të shuante protestat në qytetet ruse, po protestojnë vetë. Në Ukrainë, ata mendojnë se po trajtohen si ushqim topash.