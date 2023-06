Çfarë i tha Le Pen pas fitores Macron? Zbulohet telefonata e shkurtër

Pasi e uroi Emmanuel Macron për rizgjedhjen e tij të dielën e kaluar, Marine Le Pen e paralajmëroi atë se zgjedhjet e ardhshme presidenciale, në 2027, “me shumë mundësi do të jenë koha e duhur për fitoren e saj”.

Sipas BFM TV, pak pas orës 20:00 në selinë e Le Pen, në Pavillon d’Armenonville të Bois de Boulogne, të gjithë kuptuan nga përqindjet se nuk kishte më shpresë.



“Bashkëpunëtorët e saj më të afërt kuptuan në atë moment se Le Pen kishte humbur më shumë se sa pritej. Ata shpresonin për 45%”, tha Philippe Corbé, kreu i shërbimit politik të transmetuesit televiziv.

Në atë moment, sipas traditës republikane, kandidati i mundur i telefonon fituesit për t’i uruar fitoren dhe për të pranuar humbjen. Por zbulon se nuk e ka numrin e telefonit të kreut të shtetit: “Askush prej nesh nuk e ka”, konfirmon deputeti i Rassemblement National, Sébastien Chenu, i cili thotë se më pas ka kontaktuar me bashkëpunëtorët më të afërt të Macron, si Richard Ferrand, Thierry Solère, Gabriel Attal, për të tërhequr numrin e telefonit.



“Në fund e patëm dhe Marine Le Pen izolohet në tarracë për të folur me Emmanuel Macron”, thotë Chenu. Ishte një intervistë mjaft e shkurtër, pak pas orës 20:00. Përveç urimit të presidentit të rizgjedhur, Marine Le Pen bëri edhe një “shaka”, shton Chenu: “i tha që me këtë ritëm, pas 5 vitesh, e uron të mos kthehet, sepse me shumë mundësi do të jetë fitorja e saj”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nëse nuk do të ketë ndryshime në Kushtetutë në 5 vitet e ardhshme, që për momentin nuk ka gjasa, Macron nuk do të mund të rishfaqet në vitin 2027. Por, pasi të përfundojë mandati i dytë, asgjë nuk do ta pengonte Presidentin më të ri të Republikës të rikanidonte në 2032.