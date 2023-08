"Pashë djalin duke vdekur, llamarina iu ngul në bark"/ Çfarë fshihet pas thirrjes së dëshpëruar të babait

Një baba, Dritan Gjegjaj, denoncoi në emisionin “Stop” humbjen e të birit vetëm 23 vjeç më 31 Janar të këtij viti në një aksident rrugor, teksa ishte duke udhëtuar me mjetin e vet në autostradën Fushë Krujë-Laç.

Mjeti, ndikuar nga pellgjet me ujë në rrugë si pasojë e reshjeve të shiut, u zhvendos dhe u ngul në trafikndarëse.

Pikërisht, ky është edhe problemi. Përgjatë gjithë autostradës, ka shumë ndërprerje të trafikndarëseve dhe ato janë bërë shkak për shumë aksidente, pasi nuk janë të pajisura, as me sinjalistikë e as nuk janë me linjë të pjerrët, të futur në tokë. Gjegjaj thotë se kërkon që fatkeqësia e tij të mos i ndodhë askujt tjetër.

“Doja ta ngrija zërin atëherë, nuk e ngrita… e pësova. Në gjithë vendet e botës që kemi shëtit, këto llamarinat futen në tokë. Këtu i kanë lënë si shpata. Djalin tim e ka nxjerrë ajo gropa e ujit aty që është me defekt dhe që e dinë të gjithë kalimtarët këtu se është me shumë defekt. E ka nxjerrë uji atje dhe e ka ngul këtu në llamarina. Është i njëjti aksident që ka ndodhur, kur unë vetë kam asistuar për ta nxjerrë. Çuni ka ndenjur në llamarina për 45 minuta.

Nga të gjitha faktorët na dolën shumë keq për arsye se zjarrfikësja erdhi dhe nuk u ndez gjeneratori, pastaj u prish pinceta që këpute llamarinat. Çuni qëndroi për 45 minuta aty dhe nuk e nxorrëm. Pas 45 minutash atëherë e kemi nxjerrë, por pa jetë se i kishte hyrë llamarina në bark dhe nuk arriti të shpëtojë. Shqetësimi ishte që nuk e ngrita shqetësimin atëherë kur pashë djalin e vdekur, tani të ngre zërin me humbjen e djalit tim që të mos ndodhë.

Nuk dua që t’i ndodhë dikujt më se po qenë këto hekura kështu, këto gjithmonë do kenë. Shikoje rrugën, se ngaqë mban lagështirë rruga. Një pikë uji e sposton makinën. Është aq e dhimbshme saqë u ndaltë tek djali im dhe mos e provoftë kush më, prind këtë lloj historie. Aksidenti është si me qenë me ta vjedh fëmijën”, tha ai.

OPGJ-ja që ka ndjekur rastin thotë se janë kryer veprimet hetimore, por shkakun e aksidentit e vendosin ekspertët. Materialet janë dorëzuar për ndjekje të mëtejshme në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kurbin. Për mungesën e sinjalistikës dhe problematikën e rrugës, janë vënë në dijeni pronarët e rrugës dhe ARRSH.

OPGJ: Unë kam kryer veprimet e para hetimore. Shkakun e aksidentit e vendosin ekspertët. Materialet janë dorëzuar për ndjekje të mëtejshme në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kurbin. Janë thirrur dy ekspertë dhe ata, brenda afatit ligjor, do të kryejnë këtë akt ekspertimi.

Gazetari: Deri tani, nuk e kemi një akt-ekspertimi?

OPGJ: Jo, nuk e kemi një akt ekspertimi të tillë. Kushtet e motit kanë qenë me reshje shiu të dendura. Ka patur pellgje uji.

Gazetari: Këto elementë rrugorë, duhet të jenë kështu, apo?

OPGJ: Janë shënuar që të gjitha te këqyrja. I kam te vendimi.

Gazetari: Juve mund të na tregoni disa detaje, pra që nuk e prishin këtë hetimin. Ajo që ka ndodhur, ka ndodhur…

OPGJ: Nuk kam, se ç’të tregoj më shumë.

Gazetari: Këto elemente duhet të jenë kështu apo duhet të merren masa?

OPGJ: Patjetër që duhet të merren masa! Shkaqet, se pse ka ardhur aksidenti, i përgjigjen ata. Për mungesën e sinjalistikës dhe problematikën e rrugës, u është bërë me dije pronarëve të rrugës dhe ARRSh. Kanë njoftime zyrtare, duhet të jenë në dijeni.

Eksperti rrugor Gëzim Hoxha shpjegon çfarë ka ndodhur dhe thotë, se duhet patur vëmendje te gropat, që mbajnë ujë, që kur dëmtohen, nuk riparohen. Sipas tij, rrugët duhet të kenë edhe sinjalistikë orientuese.

“Unë do thosha që u duhet kushtuar vëmendje eliminimit të gropave në rrugë që mbajnë ujë, por edhe elementëve të tjerë që nëse humbet kontrollin të mos përfundojë jashtë rruge, siç është rasti siç shpjegoni. Përgjithësisht këto elementë rrugorë kur dëmtohen nuk riparohen. Policia nuk i evidenton këto dëmtime me qëllim që edhe ARRSH të ketë ku t’i marrë këto lekë për riparimin e tyre. Në radhë të parë duhet të përgjohen këto elementë të sigurisë rrugore të vendosura jashtë standardeve, pra duhet ushtruar një kontroll dhe duhen riparuar”, tha Hoxha.