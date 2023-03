Çfarë arome kishte parfumi i Kleopatrës? Shkencëtarët po përpiqen të “zbulojnë” erërat e së kaluarës

Era e një ëmbëlsie të vjetër, një libri me pluhur ose një veshjeje të harruar zhbllokon kujtimet e vjetra, duke na transportuar në një të kaluar që mund ta kemi harruar se kemi jetuar.

Në këtë ndjenjë, sipas shkencëtarëve, e cila është anashkaluar në mënyrë të padrejtë, kërkimi ka si synim të kuptojë të kaluarën. Në veçanti, gjithnjë e më shumë studiues po përpiqen tani të rindërtojnë parfumet e lashta, duke i përdorur ato për të kuptuar mënyrën e jetesës së njerëzve të kohëve të tjera.

“Është një ndjenjë shumë elementare. Era ishte gjithashtu e rëndësishme në të kaluarën, dhe ndoshta edhe më e rëndësishme, sepse në të kaluarën jo gjithçka ishte aq e pastër,” shpjegon Barbara Huber, një studiuese PhD në Arkeologji në Institutin Max Planck për Gjeoantropologjinë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Megjithatë, zbulimi i një arome të vjetër është një sfidë e madhe për shkencëtarët.

Meqenëse arkeologjia lokalizon dhe studion gjëra të prekshme, gjurmët e një aromash të lashtë padyshim paraqesin një sfidë të madhe për shkencëtarët.

Komponimet aromatike vijnë dhe shkojnë. Pasi burimi i tyre zhduket, ata vetë zhduken, duke avulluar në ajër. Megjithatë, siç sqaron Huber, ka pak qasje të reja, por të fuqishme, biomolekulare që mund të ndihmojnë shkencën të deshifrojë aromat e lashta.

Çelësi për të deshifruar erërat e së kaluarës është shpesh i padukshëm me sy të lirë.

Shkencëtarët studiojnë mbetjet biomolekulare të mbetura në një sërë objektesh, nga shishet e parfumeve deri tek tenxhere dhe kavanoza për ruajtjen e ushqimit, duke përdorur teknika të tilla si kromatografia, procesi i ndarjes së përbërësve në një përzierje, ose spektrometria e masës, një teknikë e ndjeshme për përcaktimin cilësor dhe sasior të komponimet kimike.

Biomolekulat, të cilat, sipas Huber, japin më shumë informacion, përfshijnë lipide, yndyrna, dyllë dhe vajra të cilat nuk janë të tretshme në ujë. Ato gjenden shpesh, pasi janë përdorur si lëndë djegëse për llambat ose në pomadat e trupit dhe kufomave, të ngulitura në qeramikë poroze apo edhe në feçe.

Huber studion gjithashtu metabolitët dytësorë, përbërjet kimike me peshë të ulët molekulare të prodhuara nga organizmat (bimë, algat, kërpudhat, bakteret) dhe që gjenden në produktet bimore si rrëshirat, drurët aromatikë, barishtet, frutat dhe erëzat. Këto komponime mund të zbulojnë përbërësit në aromën e ilaceve dhe ushqimit.

Sekuenca e lashtë e ADN-së dhe proteomika, studimi i proteinave të bëra nga gjenomi i një organizmi dhe që gjenden në objekte të tilla si pllaka dentare e kalcifikuar, kanë zbuluar aminoacide që zbulojnë kushte të tilla si sëmundja e mishrave të dhëmbëve, të lidhura me erën e keqe të gojës.

Rindërtimi i parfumeve të lashta

Në punën e saj, Huber studion djegëset e temjanit të gjetura në vendin arkeologjik të Taima, vendbanimi më i vjetër në Arabinë Saudite që daton pesë mijëvjeçarë, në një përpjekje për të kuptuar dhe rindërtuar “peizazhin nuhatës ” të oazit të lashtë.

Ai identifikoi metabolitë dytësorë të cilët nga ana e tyre zbuluan përdorimin e rrëshirave me aromë temjan, mirre dhe fëstëk në ndërtesa private, varre dhe tempuj respektivisht. Studiuesi më pas bashkëpunoi me një parfumier në një përpjekje për të rikrijuar aromat që dominonin këto vende mijëra vjet më parë.

Sean Coughlin, një studiues i mendimit antik dhe mesjetar në Akademinë Çeke të Shkencave, po përpiqet të rikrijojë parfumet që supozohet se ka mbajtur Kleopatra, bazuar në recetat e regjistruara në tekstet e lashta egjiptiane dhe në mbishkrimet në muret e tempullit.

“Problemi është i thjeshtë. Normalisht, kur ndiqni recetën, e dini pak a shumë se çfarë do t’ju japë. Por kur riprodhoni një recetë historike, nuk keni një synim”, shpjegon Coughlin.

“Ajo që ne po përpiqemi të bëjmë me të vërtetë është të përdorim kiminë organike që do të jetë në gjendje të na ndihmojë rreth procesit, sepse ne mendojmë se procesi ishte në të vërtetë ai që do të përcaktonte gamën e aromave të mundshme,” vëren ai.

Për parfumet moderne, ekspertët përdorin etanol, një lloj alkooli, si bazë, thotë Coughlin, megjithëse disa aroma delikate natyrore ende kërkojnë përdorimin e vajit ose yndyrës, të cilat duhet të rafinohen dhe optimizohen në një farë mënyre.

Megjithatë, kimistët e sotëm u detyrohen shumë parfumierëve të lashtë, shton ai, pasi ata ishin pionierë të shumë teknikave që përdoren edhe sot.