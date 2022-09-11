LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Familja mbretërore/ Ja titujt e rinj që marrin fëmijët e Kate dhe Uilliam, shifrat marramendëse të pasurisë së tyre

Lajmifundit / 11 Shtator 2022, 10:33
Bota

Familja mbretërore/ Ja titujt e rinj që marrin fëmijët e

Pas vdekjes së mbretëreshës Elizabeth, titujt brenda familjes mbretërore ndryshuan, teksa djali i saj Charls u shpall mbreti i ri.

Por duket se nga këto ndryshime përfitojnë dhe më të vegjlit e kësaj familjeje, që janë fëmijët e Uilliam dhe Kate.

Mbreti Charles III njoftoi në fjalimin e tij të parë publik drejtuar kombit të premten, se Uilliam po ndjek hapat e babait të tij si Princi i Uellsit.

Dhe Kate është bërë personi i parë që nga Diana, që përdor titullin e Princeshës së Uellsit dhe kjo do të thotë se tre fëmijët e tyre tani do të njihen si Princi George i Uellsit, Princesha Charlotte e Uellsit dhe Princi Louis i Uellsit.

Duke iu drejtuar vendit, Mbreti, 73 vjeç, tha: "Sot, jam krenar që të shpall Uilliamin si Princin e Uellsit, vendin, titullin e të cilit kam qenë kaq i privilegjuar të mbaj gjatë gjithë jetës dhe detyrës sime.

"Me Katerinën pranë tij, Princi dhe Princesha jonë e re e Uellsit, e di, do të vazhdojnë të frymëzojnë dhe udhëheqin me devotshmëri."- vazhdoi ai.

Dhe me marrjen e titullit tw ri, rritet dhe vlera e pasurisw individuale qw fwmijwt zotwrojnw.

Edhe pse vetëm 9 vjeç, pasuria individuale e Princit Xhorxh vlerësohet në 500,000 £, por pritet të rritet nga ajo që do të trashëgojë nga familja e tij, duke e çuar vlerën e tij neto të vlerësuar deri në 2.4 miliardë paund.

Si Mbreti i ardhshëm pas Uilliam, Xhorxhi do të kishte akses në fonde të tilla si Dukati i Lancasterit, si dhe nga qeveria përmes Grantit Sovran sapo të rritet.

Vlera e tij neto ndikohet nga trashëgimia e tij e ardhshme, por edhe nga ndikimi global që ai ka pasur në ekonomi, veçanërisht në industrinë e modës.

Princi George dhe Princesha Charlotte adhurohen për veshjet e tyre në modë, me prindërit në mbarë botën që përpiqen të riprodhojnë veshjet.

Ndikimi i Princit në modë është quajtur efekti "Prince George", por ndikimi i tij në ekonomi u zbeh nga motra e tij më e vogël.

Sipas një studimi të vitit 2021 nga Electric Rides on Cars, ndikimi i Charlotte në ekonomi ishte 1 miliard paund më i madh se vëllai i saj.

Studimi vlerësoi se pasuria e saj neto ishte 3.26 miliardë paund, që nga viti 2021, me Charlotte që duket se do të bëhej e reja mbretërore më e pasur në familje.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion