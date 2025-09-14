Familja e vrasësit të Charlie Kirk trondit konservatorët: Në shtëpi, ne të gjithë jemi MAGA
Mediat e Trump dhe teoria se Tyler Robinson është i majtë: "Ai jetonte me një person transgjinor". Por pastaj del në pah një lidhje me supremacistët e bardhë. E djathta radikale është në telashe. Vrasja e aktivistit të njohur konservator amerikan, Charles Kirk, ka hapur një debat të nxehtë në Shtetet e Bashkuara, ku identiteti dhe motivet e autorit të dyshuar, Tyler Robinson, mbeten ende të paqarta dhe të mbushura me kontradikta. Guvernatori i Utah, Spencer Cox, një republikan i moderuar, e tha hapur zhgënjimin e tij: “Lutesha që vrasësi të vinte nga një shtet tjetër. Thosha me vete: ne nuk jemi kështu. Por rezultoi se ishte njëri prej nesh!”
“Jemi të gjithë MAGA”
Fillimisht, Robinson u përfol si militant i majtë “antifa”, një lëvizje joformale politike antifashiste, për shkak të mesazheve të tij të pazakonta. E djathta amerikane e shfrytëzoi menjëherë rastin për të sulmuar të majtën radikale. Por pak ditë më vonë, tabloidi britanik Daily Mail publikoi dëshminë e gjyshes së tij, Debbie, e cila tha se familja e Robinson është pro-Trump:
“Në familjen tonë jemi të gjithë MAGA. Nuk njohim demokratë!”
Ajo e përshkroi nipin si “një djalë i qetë, pa interes për politikën”, e që armën e parë dhuratë e mori nga prindërit kur ishte fëmijë.
Jetesa me partneren transgjinore dhe pistat e FBI-së
Ndërkohë, New York Post dhe Fox News raportuan se Robinson jetonte me një partnere transgjinore në qytetin Saint George, Utah. FBI ka sekuestruar kompjuterët në apartament dhe ka konfirmuar se partneri po bashkëpunon me hetuesit. Për konservatorët, ky detaj është përdorur për ta portretizuar si “njeri i humbur në krizën që ka të bëjë me orientimin seksual”.
Dyshime për lidhje me supremacistët
Newsweek ka sugjeruar një tjetër pistë: Robinson mund të ketë qenë i lidhur me rrethin e ekstremistit të djathtë Nick Fuentes, lider i fraksionit alt-right “Groyper”. Një foto e Halloween ku ai imiton simbolet e këtij grupi është marrë si provë. Megjithatë, Fuentes e ka mohuar me forcë, duke e kthyer akuzën te “e majta që sipas tij po shpif për t’i goditur”.
Misterin e thelluan edhe mesazhet e gdhendura në plumba, mes të cilëve fraza si “Hey Fascist! Catch!” dhe “Bella Ciao”. Fillimisht ato u interpretuan si slogane të së majtës. Por sipas një analize të Wired USA, ato janë në fakt referenca ndaj video-lojrave dhe kulturës online, ku kuptimet ndryshojnë vazhdimisht.
“Bella Ciao”, për shembull, është përdorur edhe nga forume të së djathtës ekstreme, falë popullaritetit në serialin La Casa de Papel.
Një profil gjithnjë e më i paqartë
Në këtë vorbull versionesh kontradiktore, e djathta ka nisur të tërhiqet nga reagimet ekstreme fillestare.
Deputetja republikane Nancy Mace, e cila menjëherë pas vrasjes kërkoi dënimin me vdekje për Robinson, tani thotë:
“Charles Kirk do të kishte lutur për shpirtin e këtij njeriu të humbur. Duhet ta bëjmë edhe ne!”
Hetimet po vazhdojnë, por një gjë është e qartë: vrasja e Charles Kirk nuk ka hapur vetëm një plagë të madhe politike, por ka nxjerrë në pah edhe kaosin e identiteteve të reja që formohen në ndërthurjen e ideologjisë, armëve dhe kulturës së internetit.