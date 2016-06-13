LEXO PA REKLAMA!

Projektligji në Kuvend, ndryshojnë procedurat e falimentit

Lajmifundit / 13 Qershor 2016, 13:23
Aktualitet

opozita-rretho-kuvendinQeveria përcakton rregulla të detyrueshme, të njëjta dhe të barabarta në procedurat e falimentit, përmes ndryshimeve të paraqitura në ligjin “Për falimentin” në Kuvend.

P/ligji “Për falimentin” synon ndër të tjera të lehtësojë zgjidhjen dhe shlyerjen e detyrimeve të debitorit brenda dhe jashtë procedurës së falimentimit.

Ligji ekzistues mbi falimentimin është vlerësuar si tepër kompleks dhe i vështirë për tu zbatuar, pasi ai ndjek versionin fillestar të ligjit gjerman të vitit 1994, me pak ose aspak përshtatje me rrethanat e vendit tonë.

Për këtë arsye, projektligji për falimentimin mendohet të rregullohet me dy ndryshime në Kodin Civil, si dhe me ndryshime në Kodin e Procedurës Civile.

Procedura e falimentimit ka si qëllim të shlyejë në mënyrë kolektive, detyrimet e debitorit nëpërmjet likuidimit të të gjitha pasurive të tij dhe shpërndarjes së të ardhurave, ose, nëpërmjet riorganizimit ose arritjes së një marrëveshjeje tjetër të re, me synim kryesor ruajtjen e veprimtarisë së debitorit.

Një ligj me procedura të qarta ndihmon në arritjen e këtij qëllimi. Për këtë aryse, projektligji parashikon në rast falimentimi radhën e preferimit.

