F-35 rrëzohet në Alaska, piloti hidhet nga avioni pas përpjekjeve për të rregulluar problemin
Një pilot i Forcave Ajrore Amerikane u detyrua të braktiste avionin e tij luftarak F-35 në Alaska pas një video-konference 50-minutëshe gjatë fluturimit me inxhinierët e Lockheed Martin, në një përpjekje të dëshpëruar për të rregulluar një problem serioz me ingranazhin e uljes.
Incidenti ndodhi në Bazën Ajrore Eielson, me avionin prej 200 milionë dollarësh që u rrëzua menjëherë pas kësaj.
Aksidenti, i kapur në video, tregoi F-35 duke u rrotulluar dhe duke u rrëzuar. Piloti u hodh në ajër në mënyrë të sigurt, duke pësuar vetëm lëndime të lehta. Një hetim i Forcave Ajrore arriti në përfundimin se shkaku i rrëzimit ishte akulli në ingranazhin e uljes, i cili e pengoi atë të funksiononte siç duhet.
Sipas raportit, problemi ndodhi menjëherë pas ngritjes kur ingranazhi i uljes nuk u tërhoq plotësisht. Kur piloti u përpoq ta ulte përsëri, rrota e përparme “u bllokua” dhe përpjekjet e përsëritura për ta korrigjuar atë bënë që softueri i avionit të “mendonte” se ishte në tokë, duke bërë që ai të kalonte automatikisht në “modalitetin e tokës” ndërsa ishte në ajër. Avioni u bë i pakontrollueshëm, duke e bërë përfundimisht pilotin të vendoste të hidhej.
Përpara ndërprerjes, piloti kishte komunikuar nëpërmjet videokonferencës me pesë inxhinierë të Lockheed Martin, përfshirë një inxhinier të lartë softuerësh, një inxhinier sigurie fluturimi dhe tre specialistë të sistemeve të uljes. Duke ndjekur udhëzimet, ai u përpoq të bënte dy ulje “me prekje dhe nisje” me shpresën për të riaktivizuar timonin e bllokuar.
Këto përpjekje jo vetëm që dështuan, por edhe bllokuan të dy ingranazhet kryesore të uljes. Raporti i aksidentit vuri në dukje se vetëm nëntë ditë më vonë, një incident i ngjashëm ndodhi në të njëjtin aeroport, por që F-35 arriti të ulej me sukses.