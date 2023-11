Çështja ‘Beleri’/ Pas kërcënimeve, Greqia “i mbyll derën” Shqipërinë në BE, nuk firmos…

Greqia duket se ka marrë masa pas kërcënimeve disa-mujore për të penguar rrugën e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian. Euractiv raporton se shteti helen ka refuzuar të nënshkruajë një letër të 27 vendeve anëtare drejtuar Komisionit Europian, që kërkon hapjen e pesë kapitujve të parë në këtë proces. Tensionet mes Shqipërisë dhe Greqisë kanë nisur në maj 2023, kur Fredi Beleri, u arrestua dy ditë para zgjedhjeve vendore të datës 14 për blerje votash. Ai fitoi zgjedhjet në Himarë, por nuk ka mundur të betohet si kryetar bashkie për shkak se vijon të qëndrojë në burg, pavarësisht apeleve të tij për t’u betuar apo për ndryshim të masës së sigurrisë. Athina i ka bërë vazhdimisht thirrje Shqipërisë që ta lejojë atë të bëjë betimin, duke e cilësuar vendimin të motivuar politikisht dhe etnikisht. Qeveria shqiptare ka thënë se nuk mund të ndërhyjë në proceset gjyqësore dhe sistemi i drejtësisë duhet të ndjekë rrugën e tij. Gjatë fundjavës, qarkulloi lajmi se Athina kishte refuzuar të mbështeste një letër që i kërkonte Komisionit të hapte pesë kapitujt e parë të negociatave. Një burim i Këshillit të BE-së i afërt me këtë çështje konfirmoi për Euractiv se kjo është e vërtetë. Sipas burimit, Athina thekson disa çështje që i takojnë sundimit të ligjit, si rasti i Belerit, ashtu edhe zbatimi i disa ligjeve që lidhen me pakicën greke të Shqipërisë.



I njëjti burim theksoi se ka një problem edhe në regjistrimin e popullsisë që po kryhet, pasi ka pasur raste kur pjesëtarët e minoritetit grek nuk janë pyetur për fenë apo gjuhën. Shqipëria po bën regjistrimin e saj të parë në gati 12 vjet. Procesi është gjithmonë i diskutueshëm, me grupe të ndryshme që pretendojnë se nuk pyeten për fenë apo gjuhën, megjithatë, Euractiv ka konfirmuarse këto pyetje janë të pranishme në aplikacionin e regjistrimit dhe duhet të marrin përgjigje përpara se të kalojnë në pyetjen tjetër. “Athina nuk po e mbyll derën [për anëtarësimin në BE], por ka disa çështje që duhet të zgjidhen. Me mënyrën se si kanë qenë gjërat për tre javë tani, procesi nuk mund të vazhdojë.” Burimi theksoi se pala shqiptare duhet të tregojë “kreativitet” për të zgjidhur krizën e Belerit. Athina kërkon që ai të lejohet të betohet si kryetar pasi është një vendim administrativ që mund të merret nga qeveria shqiptare nuk është gjyqësor dhe më pas të marrë vendimet gjyqësori i pavarur. Masat e tjera të betimit si martesat, deklaratat dhe marrëveshjet mund të merren nga një noter ose zyrtar kompetent në ambientet e burgut ose nga individi që shoqërohet në ambientet e institucionit nën rojen e policisë. Në një intervistë të fundit Rama ka përsëritur se nuk ka gisht në situatën dhe nuk mund të ndërhyjë në asnjë mënyrë. “Besoj se kam bërë pjesën time në shpjegimin e kësaj. Nuk është një debat mes qeverisë së Shqipërisë dhe qeverisë greke, sepse ka të bëjë me drejtësinë, është në dorën e sistemit të drejtësisë.” Ai shtoi: “Në fund, çfarëdo që të thotë dikush nuk do të zgjidhë një problem që mund të zgjidhet vetëm në rrugën e drejtësisë”. I pyetur për lënien e Belerit të betohet, Rama tha: “Ka teori të ndryshme për këtë, por çështja është, gjithsesi, kjo duhet të përcaktohet nga gjykata.”