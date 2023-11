Erdogani quajti Izraelin një ‘shtet terrorist’, kundërpërgjigjet Netanyahu

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministri i Jashtëm i vendit, Eli Cohen , iu përgjigjën Recep Tayyip Erdogan , i cili më herët e quajti Izraelin një “shtet terrorist”, i cili kryen krime lufte dhe shkel ligjin ndërkombëtar në Rripin e Gazës.

Netanyahu , i cili foli me kreun e organizatës jofitimprurëse Samaritan’s Purse, e cila ofron ndihmë humanitare për njerëzit në nevojë, tha, duke iu drejtuar presidentit turk se ai “e quan Izraelin një shtet terrorist, por në fakt mbështet terroristët e Hamasit “.

Megjithatë, ai nuk u ndal me kaq, duke shtuar se “bombardoi fshatrat turke, brenda kufijve të Turqisë. Ne nuk do të pranojmë predikime prej tij”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Ministri i Jashtëm izraelit Eli Cohen e ndoqi shembullin , duke shkruar në Twitter: “Ata që strehojnë krye-terroristë dhe inkurajojnë organizatat terroriste nuk do të predikojnë moral në shtetin e Izraelit. Presidenti turk shtrembëron realitetin dhe është sërish në anën e gabuar të historisë, krahas glorifikimit të masakrave në Iran, Liban, Siri dhe Jemen. Shteti i Izraelit është një shtet ligjor, që vepron në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe do të vazhdojë luftën e tij kundër organizatës terroriste Hamas, e cila është më e keqe se ISIS.