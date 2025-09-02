Erdogan zbulon bisedat me Zelenskyn dhe Putinin: S`janë gati për takim ‘kokë më kokë’
Udhëheqësi i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, zbuloi se ka folur si me Vladimir Putinin ashtu edhe me Volodymyr Zelenskyn për bisedimet për paqe.
Ai u shpreh se të dy liderët “nuk janë ende gati” për një takim “kokë më kokë”.
Erdogan tha se diskutoi mënyrat për t’i dhënë fund luftës me Putinin dje në Pekin dhe se kishte folur në telefon me presidentin ukrainas, Zelensky-n.
Turqia favorizon “ngritjen graduale të nivelit të negociatave” për të shndërruar shpresat për paqe në rezultate konkrete, tha lideri turk.
Komentet e tij ulin mundësinë e një takimi midis udhëheqësve, i cili ishte propozuar pas takimit të Putinit me Donald Trump në Alaska.
Turqia është cilësuar si një nga vendet e mundshme për bisedime dypalëshe midis Rusisë dhe Ukrainës.