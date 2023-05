Erdogan sfidon kundërshtarin politik: Nuk do të sakrifikoni liderin tuaj për qepë dhe patate

Gjatë një tubimi zgjedhor të enjten në Kerasunda, presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan, ju përgjigj lëvizjes së kundërshtarit të tij politik Kemal Kılıçdaroglu i cili protestoi nga kuzhina e shtëpisë së tij duke tundur një qepë dhe duke u ankuar se kushton 1.41 euro. Nuk ju vjen turp?, tha ai.

Erdogan në përgjigje ndaj tij u tha mbështetësve se "unë e di që ju nuk do të sakrifikoni udhëheqësin tuaj për qepë apo patate".

"Dashuria jonë për Kerasundën, dashuria jonë për Turqinë do të vazhdojë deri në frymën tonë të fundit" tha ai. Sipas anketuesve turq me eksperiencë, Erdogan ka ngushtuar hendekun me Kilicdaroglu ndërsa kanë mbetur edhe 9 ditë deri në hapjen qendrat e votimit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Presidenti i Turqisë ka tërhequr vazhdimisht vëmendjen se "nuk mjafton vetëm të votosh".

Në Kerasunda ai u kërkoi mbështetësve të tij që të marrin "të paktën dy fqinjë, të afërm ose miq" në qendrat e votimit, duke theksuar se nëse ai humbet, atëherë Turqia do të bëhet bastion i “terroristëve të Gylen”.

Madje, gjatë fushatës elektorale ai tha se “terroristët” po mbyllin valvulat e gazit natyror që gjendet në Detin e Zi dhe do të derdhin çimento në puset e naftës në Gobar.

Me një ton sfidues, ai parashikoi se Kerasunda do ta bënte atdheun ferr për suvatuesit e malit Kandil (kurdët) dhe gylenistët”.

“Inflacioni është ulur në 43%, dhe do të vazhdojë të bjerë çdo muaj. Ne ende do të tejkalojmë saktësinë në tregun e volitshëm. Ne po kompensojmë humbjen e prosperitetit,”tha ai duke iu referuar të dhënave të lëshuara të mërkurën nga Agjencia Turke e Statistikave.

Një ditë më parë, gjatë një fjalimi në qytetin e tij të lindjes, Erdogan tha se “si komb jemi në prag të zbulimeve të mëdha. 14 maji do të jetë pikënisja e Shekullit të Turqisë”.