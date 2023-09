Erdogan nuk ndalet: Armiqtë i sfidojmë në tokë, ajër dhe det

Presidenti i Turqisë, Erdogannuk tërhiqet nga qëndrimi i tij, por vijon me deklaratat ne adrese te Greqise ne lidhje me ceshtjen e msedheut.

Duke folur në ceremoninë e diplomimit të ushtarakëve të rinj, Erdogan është shprehur se Turqia është gati të sfidojë armiqtë në çdo terren, në tokë, ajër dhe në det.

“A e pranojnë grekët atë që do t’u ndodhë atyre për shkak të udhëheqësve të tyre të paaftë dhe ambiciozë? Ne i sfidojmë armiqtë tanë në tokë, det dhe në ajër”.

Erdogan nuk la pa përmendur as Francën, një nga shtetet më aleate të Greqisë.

“A e di qytetari francez që do të paguajë për shkak të udhëheqësve të tij të paaftë dhe ambiciozë? Janë shtuar kërcënimet kundër të drejtave dhe interesave tona në rajonin e Mesdheut dhe Egjeut. Unë besoj se me ndihmën e Zotit, nuk do të ketë asnjë pengesë në hapat e Turqisë.

Pyetja është: A janë gati të bëjnë të njëjtat sakrifica ata që qëndrojnë përpara nesh në Mesdhe? Ata e kanë parë vendosmërinë tonë kur bëhet fjalë për mbrojtjen e të drejtave tona. Si në tavolinë, ashtu edhe në terren.

Në tërë historinë e saj, Turqia nuk ka qenë kurrë një shtet agresiv, është një nga vendet e rralla si shtet jo-kolonial. Turqia nuk ka qenë kurrë një vend që sulmonte vendet e tjera”, ka thënë ndër të tjera Presidenti Erdogan.