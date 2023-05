Erdogan nuk arrin dot fitore përballë Kılıçdaroğlus, pritet një tjetër raund votimesh (rezultatet e fundit)

Dhjetëra miliona votues turq dolën në kutitë e votimit të dielën për të votuar në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. The Guardian ka bërë një përmbledhje të gjithë situatës atje:

Zgjedhjet e balotazhit po duken gjithnjë e më të mundshme mes Presidentit Recep Tayyip Erdo?an dhe rivalit të tij kryesor Kemal K?l?çdaro?lu, pasi asnjëri nuk duket se do të arrijë pragun e 50% për të fituar garën presidenciale.

Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka Erdoganin me 49.24% dhe K?l?çdaro?lu me 45.06%, por ka pasur mospërputhje midis të dhënave të dhëna nga media shtetërore dhe Këshilli i Lartë Zgjedhor (YSK), i cili po mbikëqyr zgjedhjet.

Një raund i dytë votimi ka të ngjarë të zhvillohet më 28 maj.

Duke folur në orët e para të së hënës, Erdogan tha se besonte se kishte vota të mjaftueshme për të fituar raundin e parë, por se do të pranonte një balotazh dhe akuzoi të tjerë të paidentifikuar për përpjekje për të “mashtruar kombin” duke pretenduar se ishin në krye.

K?l?çdaro?lu tha se do të pranonte një balotazh dhe do ta fitonte atë, duke thënë: “Me gjithë gënjeshtrat dhe sulmet e tij, Erdogan nuk mori rezultatin e dëshiruar. Askush nuk duhet të jetë entuziast që kjo të jetë një punë e përfunduar. Zgjedhjet nuk fitohen në ballkon,” tha ai, në një referencë të dukshme për vendin e fjalimit të Erdoganit.

YSK tha se më shumë se 91% e votave janë numëruar, por se ka pasur vonesa të gjata në numërimin e votave nga jashtë. YSK fajësoi një rritje të numrit të votuesve jashtë vendit dhe partive që konkurrojnë këtë vit.

K?l?çdaro?lu dhe Sinan O?an – i cili ka mbledhur rreth 5% të votave – shprehën shqetësimin për ritmin e numërimit të votave. K?l?çdaro?lu tha se disa akuza po bllokoheshin nga kundërshtimet e përsëritura. “Mos e bllokoni vullnetin e këtij kombi. Unë u bëj thirrje punëtorëve tanë të demokracisë në terren. Asnjëherë mos i lini kutitë e votimit dhe bordet zgjedhore. Ne jemi këtu derisa të numërohet çdo votë”, shkroi ai në Tëitter.

Në rezultatet paraprake të zgjedhjeve parlamentare, agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu raportoi se koalicioni qeverisës i Erdoganit kishte siguruar 49.38% të votave të përgjithshme, ndërsa koalicioni opozitar ka 35.16%, me potencialisht 10 pikë të tjera përqindje nëse shtohen votat nga Partia Popullore Demokratike me shumicë kurde. Anadolu tha se 96.39% e kutive të votimit ishin hapur, që nuk do të tho