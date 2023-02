“Erdha të ndihmoj njerëzit nën rrënoja”, turku kapet me valixhen plot me drogë

Abuzime te medha po shoqerojne periudhen pas termetit ne Turqi. Me dhjetera persona jane akuzuar e arrestuar per mashtrim dhe abuzim me ndihmat me qellim vjedhjen.

Se fundi, Policia turke ka sekuestruar 1 kilogram e 940 gram metamfetaminë në valixhen e një personi që ka ardhur me autobus në Dijarbakır.

Në deklaratën e tij në polici, i arrestuari tha se ka ardhur në qytet për të ndihmuar me kërkimet në zonat e shkatërruara nga tërmeti.

Sipas policisë, personi i ndaluar ishte pikasur nga kamerat e sigursë me valixhe në dorë duke zbritur nga një autobus linje dhe kjo kishte shtuar dyshimet mbi prezencën e gjërave të ndaluara brenda valixhes dhe nisën ta ndiqnin.

Pasi e ndaluan në dalje të terminalit të autobusëve, atij iu gjet e fshehur poshtë rrobave 1 kilogram e 940 gram metamfetaminë, dhe u arrestua menjëherë.

I dyshuari u dërgua në komisariatin e policisë lokale, nga ku dhe nisën hetimet përkatëse për origjinën dhe destinacionin final të lëndës narkotike. /a2 cnn