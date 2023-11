Emri/ Zbulohet kush u emërua Sekretar i Brendshëm britanik pas shkarkimit të Suella Braverman

James Cleverly sapo është konfirmuar si sekretari i ri i Brendshëm në Britaninë e Madhe. Ai zëvendëson Suella Braverman, e cila u shkarkua mëngjesin e sotëm. Deri më tani, Cleverly kishte shërbyer si sekretar i jashtëm i Rishi Sunak. Ende nuk dihet se kush do të zëvendësojë Cleverly në Ministrinë e Jashtme. Riorganizimi i qeverisë së Sunak.

Kryeministri i Britanisë së Madhe është duke bërë një riorganizim të kabinetit të tij qeverisës. Pak minuta pasi u bë zyrtare shkarkimi i Sekretares së Brendshme, Suella Braverman, u raportoi largimi edhe i dy ministrave të tjerë, ai i Arsimit, Nick Gibb dhe i Shëndetësisë, Neil O’Brien.



Kryeministri i Britanisë së Madhe, Rishi Sunak mori vendimin për shkarkimin e ministres kontroverse të Brendshme, pasi ajo sfidoi javën e kaluar. Sunak shkarkoi Bravermanin pasi ajo shkaktoi zemërim të gjerë me kritikat ndaj trajtimit të protestave pro-palestineze nga Policia. Ndërkohë Partia Konservatore njoftoi se Rishi Sunak po kryen një riorganizim ministror për të “forcuar ekipin e tij në qeveri për të dhënë vendime afatgjata për një të ardhme më të ndritshme”. Ndryshimet në kabinetin qeveritar mund të jenë shansi i fundit i kryeministrit britanik për të vulosur autoritetin e tij në ekipin drejtues të partisë konservatore përpara zgjedhjeve të përgjithshme që priten vitin e ardhshëm.

“Shqiptarët janë kriminelë”

Me flamur shqiptarë dhe të veshur kuq e zi, qindra e mijëra emigrantë shqiptarë në Angli mbushën sheshet dhe rrugët e Londër në nëntor 2022, duke protestuar kundër deklaratave të ish-ministres së Brendshme, Suella Braverman, e cila i quajti “kriminelë”. Ata “rrethuan” Parlamentin britanik, duke kërkuar dorëheqjen e saj ndërsa nuk munguan thirrjet “O sa mirë me qen shqiptar”. Suella Braverman deklaroi në atë kohë se shqiptarët gënjenin për arsyen përse largoheshin nga vendi dhe shumë prej tyre i etiketoi si persona me rekorde kriminale. Braverman nuk kursye gjuhën e ashpër ndaj atyre që hynin në mënyrë ilegale në vend, teksa u zotua në atë kohë se gjente një mënyrë që të funksionojë skema e Ruandës. Ish-ministrja e Brendshme akuzoi shqiptarët se po kthehen në kriminelë në vendin e tyre sidomos në fushën e trafikut të drogës dhe atë të kultivimit të kanabisit, një metodë që sipas tyre e kanë shumuar pikërisht shtetasit shqiptar që kanë shkuar në vendin e tyre.