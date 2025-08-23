Emine Erdogan i bën thirrje Melania Trump: “Tregoni dhembshuri për fëmijët e Gazës, njësoj si për ata të Ukrainës”
Zonja e Parë e Turqisë, Emine Erdogan, i është drejtuar me një thirrje publike Zonjës së Parë të SHBA-së, Melania Trump, duke kërkuar që të tregojë të njëjtin sensibilitet për krizën humanitare në Gaza, ashtu siç ka bërë më parë për fëmijët ukrainas.
Në letrën e bërë publike këtë të shtunë, Erdogan e vlerësoi angazhimin e Trump për mbështetjen e fëmijëve të prekur nga lufta në Ukrainë, duke e cilësuar si një nismë që “ngjall shpresë në zemrat e njerëzve”.
Por ajo e ftoi që këtë ndjeshmëri ta shtrijë edhe tek fëmijët palestinezë, duke theksuar se Gaza është kthyer në një “varrezë fëmijësh”, ku sipas saj “vritet një fëmijë pothuajse çdo orë”.
“Shkrimi ‘foshnjë e panjohur’, që ndodhet në mbulesat mortore të mijëra fëmijëve nga Gaza, hap plagë të pariparueshme në ndërgjegjen tonë. Ashtu siç mbrojte të drejtat e fëmijëve ukrainas, besoj se do të tregosh të njëjtën ndjeshmëri edhe për fëmijët e Gazës,” shkruan Erdogan.
Ajo sugjeroi gjithashtu që Melania Trump t’i drejtohet me një letër kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, duke i bërë thirrje për ndalimin e asaj që e quajti “gjenocidi më i dhimbshëm i kohës sonë”.
Në mesazh, Zonja e Parë e Turqisë kritikoi edhe rendin global aktual, duke thënë se ai “vlerëson jetët në mënyrë të pabarabartë” dhe kërkoi më shumë solidaritet ndërkombëtar përballë padrejtësive.
“Duhet të bashkojmë zërat dhe forcën kundër kësaj padrejtësie,” shtoi ajo, duke e bërë thirrjen e saj jo vetëm si figurë publike, por edhe “si nënë, si grua dhe si qenie njerëzore”.
Në fund, Erdogan apeloi për ndihmë dhe ndërhyrje urgjente për miliona fëmijë që ende mbijetojnë në Gaza:
“Është tepër vonë për ata që humbëm, por jo për ata që ende jetojnë. Shpresoj që do të mbillni të njëjtën shpresë edhe për ta.”