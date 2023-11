Basti 100 milionë dollarësh i Elon Musk

Numërimi mbrapsht ka filluar që më 30 shtator dhe nëse inxhinierët e Teslas nuk arrijnë që të ndërtojnë brenda 100 ditësh një megabateri që do të depozitojë 100 MW energji, kompania do të humbasë 100 milionë dollarë.

Ky është basti i vendosur nga Elon Musk përmes rrjetit social Twitter me biznesmenin australian Mike Cannon-Brookes.

Bateria do të ndërtohet në Australinë Jugore, një nga rajonet që vuan prej vitesh furnizimin me energji dhe i kushton qeverisë qendrore të shtetit-kontinent miliona dollarë çdo vit.

Për të zgjidhur njëherë e mirë këtë problematikë, autoritetet lokale vunë në dispozicion rreth 100 milionë dollarë dhe ftuan kompanitë Tesla, Zen Energy, Carnegie Clean Energy dhe Lyon Group që të bënin ofertat e tyre.

Në fund të tenderit, Tesla e Elon Musk fitoi të drejtën për ndërtimin e baterisë gjigante me litium që karikohet me energjinë e erës. Tesla nuk humbi kohë dhe nënshkroi një kontratë me kompaninë franceze Neoen, që do të ndërtojë fushën me panele diellor dhe turbinat që do të kapin energjinë e erës për të karikuar baterinë.

Afati i vetëvendosur nga Elon Musk është 100 ditë dhe nëse bateria nuk është në funksion brenda kësaj periudhe kohore, atëherë ai ka thënë se autoritetet lokale në Australianë Jugore nuk do të paguajnë asgjë./tch