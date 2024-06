Elizabeth mbyll 70 vjet në fron duke shpallur emrin e mbretëreshës së ardhshme

Me një fustan të gjelbër të çelur, një nga nuancat pastel që ajo pëlqen të veshë, Elizabeth pozoi për portretin e saj të ri zyrtar, i publikuar për të shënuar 70 vjetorin e mbretërimit më të gjatë të mbretëreshës në historinë britanike.

Madje, me rastin e festimeve të Vitit Jubilar të Platinit , siç quhet 2022, ajo shpalli emrin e mbretëreshës së radhës , e cila do të jetë Camilla , pas kurorëzimit të Charles.

Princi u martua me Dukeshën e Cornwall-it në vitin 2005, por me martesën e tij gruaja e re nuk siguroi titullin e ardhshëm të mbretëreshës, i cili fillimisht ishte menduar për Princeshën Diana . Për të njëjtën arsye Camilla nuk e përdor as titullin Princesha e Uellsit.

Por shtatëmbëdhjetë vjet më vonë, mbretëresha Elizabeth ndoshta vendosi që publiku tani ishte gati ta pranonte Camilla-n si mbretëreshë.

Për të shënuar 70 vjetorin në fron, Elizabeth iu drejtua këtij mesazhi publik: “ Faleminderit të gjithëve për mbështetjen tuaj. Ju detyrohem mirënjohje të përjetshme dhe ndihem përjetësisht i detyruar për përkushtimin dhe dashurinë që vazhdoni të më jepni.

Dhe kur të vijë fundi i kohës sime dhe djali im Charles të bëhet mbret, e di që do t’i ofroni atij dhe gruas së tij, Camilla, të njëjtën mbështetje që më dhatë. Dhe është dëshira ime e sinqertë, kur të vijë koha, që Camilla të marrë titullin e mbretëreshës duke vazhduar shërbimin e saj besnik ”.