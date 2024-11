E rrallë/ Pesë dekada në thellësitë e oqeanit, zhytësi gjen unazën e diplomimit dhe ia dërgon pronarit

Një ditë para ditëlindjes së 83-të të Morgan Perigo muajin e kaluar, një paketë e papritur u shfaq në pragun e tij. Në të ishte unaza e diplomimit të Universitetit McMaster të vitit 1965, që më pas e humbi më 1977.

Paketa ishte nga Alex Davis, një zhytës profesionist dhe peshkatar me shtiza, i cili drejton një biznes turistik në Barbados.

Gjatë një jave të ngadaltë për tregtinë e turizmit, Davis kontrolloi kamerat e internetit që tregonin një vend për të cilin ai ishte i interesuar, pasi ishte shpërthyer nga uragani Beryl në fillim të vitit.

Duke u zhytur me një detektor metali, Davis në fillim gjeti thonjtë e zakonshëm të ndryshkur, tapat e shisheve dhe monedhat. Pastaj vuri re diçka interesante, në lidhje me monedhat.

“Ata ishin nga vitet 70 dhe 80 dhe fillova të mendoja ëoë, unë jam në një zonë ku ne kemi shumë gjëra të vjetra,” tha ai.

Pastaj detektori i tij metalik filloi të tringëllonte me një ton tjetër. Duke e ditur se toni nënkuptonte ar, ai filloi të gërmonte.

Pasi shoshiti shtresat e rërës, koraleve të ngordhura dhe shkëmbinjve, Davis zbuloi një unazë me një gur të kuq të errët në mes. Ende nën ujë, ai vuri re se unaza nuk ishte gërryer dhe kishte një shenjë argjendarie - duke sinjalizuar se ishte prej ari të pastër.

Kur Davis u kthye në tokë, ai e zmadhoi gdhendjen, duke zbuluar fjalët, "Universiteti McMaster 1965" dhe inicialet "FMP".

“Sapo e pashë këtë, thashë: 'Mirë, ka padyshim informacion të mjaftueshëm këtu për t'ia kthyer këtë personit. Kemi, shkollën, kemi vitin e diplomimit, kemi tre iniciale.'”

Davis menjëherë kërkoi në faqen e internetit të Universitetit McMaster dhe i dërgoi një mesazh pseudonimi të përgjithshëm të të diplomuarve të universitetit, tha Karen McQuigge, drejtoresha e angazhimit të të diplomuarve për shkollën.

Emaili përshkruante sesi Davis zbuloi unazën dhe informacionin personal në gdhendje, që mund të ndihmonte universitetin të identifikonte pronarin e tij.

Kërkesat nga njerëzit që kërkojnë të rilidhen me miqtë e vjetër janë normë, tha McQuigge, por kjo ishte e pazakontë. Ajo i kërkoi koordinatorit të ribashkimit të universitetit të ndihmonte në gjetjen e dikujt me inicialet FMP.

Kërkimi ngushtoi inicialet tek një Frederick Morgan Perigo, të cilin shkolla e njoftoi menjëherë.

Perigo mbeti i shtangur kur dëgjoi se unaza ishte gjetur, tha ajo.

Perigo i shpjegoi McQuigge se si fillimisht e humbi unazën në vitin 1977, në një udhëtim me familjen e tij në Barbados. Djali i tij u rrëzua nga një valë dhe ndërsa ai e kapi dorën e djalit për ta nxjerrë jashtë, unaza i rrëshqiti nga gishti dhe ra në det.

Stafi i të diplomuarve ia transmetoi Davisit informacionin e kontaktit të Perigo-s.

Përvoja ishte e kënaqshme për Davis dhe nëse do të gjente një unazë tjetër me informacion identifikues, do të donte ta bënte përsëri, tha ai.

“Në vitin 1965 ai mori unazën dhe e mbante ende në vitin 1977, kështu që mendoj se kjo do të thotë se në të vërtetë kishte shumë kuptim për të në atë kohë,” tha McQuigge.