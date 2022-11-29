LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E rënde/ Gjahtari vritet me armë nga qeni i tij, këmbëzën e çiftes e shkeli putra

Lajmifundit / 29 Nëntor 2022, 14:41
Bota

E rënde/ Gjahtari vritet me armë nga qeni i tij,

Një person dyshohet se është qëlluar për vdekje nga qeni i tij pasi ishte nisur për një udhëtim gjuetie. Fundjavën e kaluar, babai i ri Ozgur Gevrekoglu kishte qenë në një udhëtim gjuetie me miqtë në Rrafshnaltën Kizlan në Turqi.

Udhëtimi kishte qenë i suksesshëm dhe grupi po bëhej gati për të shkuar në shtëpi kur ndodhi një incident tragjik.

Gevrekoglu dyshohet se ishte duke e futur qenin e tij në makinën e tij në kohën kur u qëllua. Ai ishte bërë baba vetëm 10 ditë para udhëtimit të tij të gjuetisë.

Sipas raportimeve, 32-vjeçari kishte lënë një armë të mbushur në makinë dhe qeni i tij preku këmbëzën me putrën e tij, duke bërë që arma të shpërthejë.

Plumbi e goditi Gevrekoglu nga një distancë e afërt, duke e vrarë atë në çast. Ai më pas u dërgua në Spitalin Shtetëror Alacam, përpara se të transferohej në një institucion tjetër.

Mbajtja e një arme gjahu të ruajtur në mënyrën e duhur është absolutisht jetike për sigurinë, sipas Shoqatës Britanike për Qitje dhe Konservim.

Për të parandaluar të shtënat e një arme gjahu, tytat e armës duhen mbajtur poshtë gjithmonë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion