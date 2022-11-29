E rënde/ Gjahtari vritet me armë nga qeni i tij, këmbëzën e çiftes e shkeli putra
Një person dyshohet se është qëlluar për vdekje nga qeni i tij pasi ishte nisur për një udhëtim gjuetie. Fundjavën e kaluar, babai i ri Ozgur Gevrekoglu kishte qenë në një udhëtim gjuetie me miqtë në Rrafshnaltën Kizlan në Turqi.
Udhëtimi kishte qenë i suksesshëm dhe grupi po bëhej gati për të shkuar në shtëpi kur ndodhi një incident tragjik.
Gevrekoglu dyshohet se ishte duke e futur qenin e tij në makinën e tij në kohën kur u qëllua. Ai ishte bërë baba vetëm 10 ditë para udhëtimit të tij të gjuetisë.
Sipas raportimeve, 32-vjeçari kishte lënë një armë të mbushur në makinë dhe qeni i tij preku këmbëzën me putrën e tij, duke bërë që arma të shpërthejë.
Plumbi e goditi Gevrekoglu nga një distancë e afërt, duke e vrarë atë në çast. Ai më pas u dërgua në Spitalin Shtetëror Alacam, përpara se të transferohej në një institucion tjetër.
Mbajtja e një arme gjahu të ruajtur në mënyrën e duhur është absolutisht jetike për sigurinë, sipas Shoqatës Britanike për Qitje dhe Konservim.
Për të parandaluar të shtënat e një arme gjahu, tytat e armës duhen mbajtur poshtë gjithmonë.