E rëndë në Kent/ 4-vjeçari goditet për vdekje nga autobuzi teksa po dilte nga spitali

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 14:46
Bota

E rëndë në Kent/ 4-vjeçari goditet për vdekje nga

Një tragjedi ndodhi të enjten në Margate, Kent, ku një djalë katërvjeçar, Zaahir Jan, humbi jetën pasi u përplas nga një autobus para Spitalit “Queen Elizabeth, Queen Mother”.

E rëndë në Kent/ 4-vjeçari goditet për vdekje nga

Ngjarja ndodhi pak pas orës 16:00, në momentin që Zaahir po dilte nga spitali pas një vizite te gjyshja e tij. Autobusi i bardhë, me një kat të vetëm, po kalonte pranë hyrjes së repartit të urgjencës kur përplasja ndodhi.

Fëmija u dërgua menjëherë në spital për trajtim, por fatkeqësisht nuk mundi t’i mbijetojë plagëve dhe ndërroi jetë pak më vonë.

Policia e Kentit ka nisur hetimet për ngjarjen përmes Njësisë së Hetimeve të Aksidenteve të Rënda. Autoritetet bëjnë thirrje që dëshmitarët, përfshirë pasagjerët e autobusit që nuk kanë kontaktuar ende policinë, të japin informacion.

