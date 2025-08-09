E rëndë në Brazil/ Autobusi përplaset me kamionin, 11 viktima dhe 46 të plagosur
Një aksident i rëndë ndodhi të premten në mbrëmje në shtetin Mato Grosso të Brazilit, ku një autobus u përplas me një kamion, duke shkaktuar 11 të vdekur dhe 46 të plagosur.
Pamjet nga vendi i ngjarjes treguan autobusin që shpërtheu në flakë pas përplasjes. Ndër të plagosurit, 12 persona janë në gjendje të rëndë, duke përfshirë edhe shoferin e kamionit, 26 janë në gjendje të qëndrueshme dhe 8 kanë pësuar lëndime të lehta.
Shkaqet e aksidentit mbeten ende të panjohura.
Aksidenti ndodhi në autostradën BR-163, që njihet për numrin e lartë të aksidenteve; vetëm gjatë vitit 2024, janë regjistruar 1,304 aksidente, prej tyre 65 fatale. Në gjashtë muajt e parë të këtij viti, 40 persona kanë humbur jetën në këtë autostradë.