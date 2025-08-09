LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E rëndë në Brazil/ Autobusi përplaset me kamionin, 11 viktima dhe 46 të plagosur

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 15:59
Bota

E rëndë në Brazil/ Autobusi përplaset me kamionin, 11

Një aksident i rëndë ndodhi të premten në mbrëmje në shtetin Mato Grosso të Brazilit, ku një autobus u përplas me një kamion, duke shkaktuar 11 të vdekur dhe 46 të plagosur.

Pamjet nga vendi i ngjarjes treguan autobusin që shpërtheu në flakë pas përplasjes. Ndër të plagosurit, 12 persona janë në gjendje të rëndë, duke përfshirë edhe shoferin e kamionit, 26 janë në gjendje të qëndrueshme dhe 8 kanë pësuar lëndime të lehta.

Shkaqet e aksidentit mbeten ende të panjohura.

Aksidenti ndodhi në autostradën BR-163, që njihet për numrin e lartë të aksidenteve; vetëm gjatë vitit 2024, janë regjistruar 1,304 aksidente, prej tyre 65 fatale. Në gjashtë muajt e parë të këtij viti, 40 persona kanë humbur jetën në këtë autostradë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion