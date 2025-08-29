E rëndë/ I zbuloi lidhjen me gardianen, i burgosuri ekzekuton oficerin e burgut si shenjë "hakmarrjeje
Një ish-oficer burgu, u vra në një sulm të planifikuar jashtë një palestre në Skelmersdale, Lancashire, nga i burgosuri Elias Morgan, 35 vjeç, pas zbulimit të lidhjes së tij sekrete me një roje femër të burgut.
Scott kishte gjetur një telefon të paligjshëm në qelinë e Morgan që përmbante prova për aferën dhe, pasi refuzoi të merrte ryshfet për ta “zhdukur” atë, u përball me kërcënime të fuqishme për jetën e tij dhe të familjes. Më 8 shkurt të vitit të kaluar, Morgan e ndoqi Scott jashtë palestrës dhe hapi zjarr me gjashtë plumba, duke e goditur disa herë në trup dhe një herë në kokë, përpara se të arratisej me një biçikletë elektrike drejt një furgoni që e priste aty pranë.
Pas gjyqit në Gjykatën e Kurorës në Preston, Morgan u shpall fajtor për vrasje, ndërsa bashkëpunëtori i dyshuar, Anthony Cleary, u shpall i pafajshëm për vrasje dhe vrasje të paqëllimshme.
Zyra e prokurorisë theksoi guximin dhe përkushtimin e Scott, i cili mbrojti ligjin dhe publikun përballë kërcënimeve dhe ryshfetit, duke i shpëtuar qytetarët nga veprimet e paligjshme të Morgan, ndërsa familja e tij, përfshirë tre fëmijët e vegjël, mbetet në zi pas humbjes tragjike.