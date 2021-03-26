LEXO PA REKLAMA!

E rëndë/ Flakët përfshinë spitalin Covid, 10 pacientë humbin jetën

Lajmifundit / 26 Mars 2021, 10:29
Bota

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në spitalin Covid në Mumba, ku të paktën 10 pacientë kanë ndërruar jetë pasi spitali u përfshi nga flakët. Lajmi u bë me dije nga policia vendase, që sipas tyre, zjarri ka nisur rreth orës 12:30, pas mesnate. Raportuar nga mediat, zjarri si fillim ka rënë në katin e parë të një qendre tregtare, por pranë saj ishte edhe qendra  e kujdesit “Sunrise Covid” ku po merrnin kujdes shëndetësor  rreth 76 pacientë të infektuar.

Për këtë ngjarje të rëndë, kryetari i Bashkisë së Mumbait, Kishori Pednekar tha se pacientët e mbetur të së së premtes u evakuuan në një objekt tjetër dhe shkaku i zjarrit po hetohej Spitali Sunrise e ka përshkruar veten si spitali i parë në Azi që ndodhet në një qendër tregtare.

“Mumbai raportoi 5,504 raste të reja Covid-19 të enjten, duke e çuar gjithsej 380,115 totalin në qytet. Sipas Ministrisë Indiane të Shëndetësisë, shteti Maharashtra, kryeqyteti i të cilit është Mumbai, kontribuon më shumë se 50% të rasteve të reja të raportuara në vend të enjten”, njofton policia.

