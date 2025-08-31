LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E rëndë/ Dy shokë qëllojnë njëri-tjetrin në kokë me armë, kishin vendosur helmeta! Humb jetën njëri prej tyre

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 15:59
Bota

E rëndë/ Dy shokë qëllojnë njëri-tjetrin në

Dy shokë qëlluan me radhë njëri-tjetrin në kokë me pushkë, ndërsa mbanin veshur helmeta kevlar brenda një shtëpie. Sean O'Donnell, 37 vjeç, u arrestua në shtëpinë e tij në Hjuston të Teksasit, më 17 gusht, në lidhje me vrasjen me armë zjarri ndaj Aaron Prout, 34 vjeç, nga Mbretëria e Bashkuar.

Dy shokët ishin brenda shtëpisë së O'Donnell duke qëlluar drejt njëri-tjetrit me pushkë ndërsa mbanin veshur helmetat rezistente ndaj plumbave, kur Prout u plagos rëndë nga të shtënat.

Sipas sherifit, britaniku u transportua në një spital të zonës, por fatkeqësisht nuk arriti që të mbijetojë.

“Është e vështirë të besohet se dy, të ashtuquajtur miq, do të qëllonin me radhë ndaj njëri-tjetrit të veshur me një helmetë kevlar, brenda një shtëpie në një lagje banimi, ndërsa përdornin një pushkë”, shkroi Sherifi i Qarkut Harris, Ed Gonzalez.

O'Donnell u akuzua për vrasje dhe aktualisht ndodhet në burgun e Qarkut Harris./New York Post

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion