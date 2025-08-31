E rëndë/ Dy shokë qëllojnë njëri-tjetrin në kokë me armë, kishin vendosur helmeta! Humb jetën njëri prej tyre
Dy shokë qëlluan me radhë njëri-tjetrin në kokë me pushkë, ndërsa mbanin veshur helmeta kevlar brenda një shtëpie. Sean O'Donnell, 37 vjeç, u arrestua në shtëpinë e tij në Hjuston të Teksasit, më 17 gusht, në lidhje me vrasjen me armë zjarri ndaj Aaron Prout, 34 vjeç, nga Mbretëria e Bashkuar.
Dy shokët ishin brenda shtëpisë së O'Donnell duke qëlluar drejt njëri-tjetrit me pushkë ndërsa mbanin veshur helmetat rezistente ndaj plumbave, kur Prout u plagos rëndë nga të shtënat.
Sipas sherifit, britaniku u transportua në një spital të zonës, por fatkeqësisht nuk arriti që të mbijetojë.
“Është e vështirë të besohet se dy, të ashtuquajtur miq, do të qëllonin me radhë ndaj njëri-tjetrit të veshur me një helmetë kevlar, brenda një shtëpie në një lagje banimi, ndërsa përdornin një pushkë”, shkroi Sherifi i Qarkut Harris, Ed Gonzalez.
O'Donnell u akuzua për vrasje dhe aktualisht ndodhet në burgun e Qarkut Harris./New York Post