E rëndë/ Automjeti ngec në mes të hekurudhës, bëhet copash nga goditja fatale e trenit

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 19:50
Bota

Një aksident dramatik ndodhi në një hekurudhë në Poloni, kur një automjet mbeti i bllokuar mbi shinat e trenit dhe u godit nga një tren pasagjerësh.

Pamjet e kamerave të sigurisë treguan se barrierat hekurudhore kishin funksionuar siç duhet, por makina, për arsye të panjohura, nuk ndaloi dhe depërtoi përmes barrierës duke thyer xhamin e përparmë, duke qëndruar mbi shina në vend që të largohej.

Treni u përplas në pjesën e pasme të Opel-it, duke shkatërruar bagazhin dhe duke krijuar një re pluhuri rreth vendngjarjes, ndërsa shoferi, për fat të mirë, mbijetoi dhe u transportua në spital për trajtim.

Dy trena të tjerë u anuluan dhe pasagjerët u transportuan me shërbim autobusi, ndërsa treni i dëmtuar arriti më pas në stacionin Granowo, duke shkaktuar dëme edhe në pjesën e përparme të tij.

Një dëshmitare e aksidentit, duke përdorur telefonin e emergjencës, ndihmoi ekipet të arrinin shpejt në vendngjarje, duke garantuar menaxhimin e situatës, ndërsa aksidenti vjen vetëm disa ditë pas një përplasjeje më katastrofike në Danimarkë, ku një tren pasagjerësh përplasi një kamion dhe një pasagjer humbi jetën.

