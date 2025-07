E rëndë/ 35-vjeçari vdes nga vapa, ndërsa priste gruan, me vajzën 3-vjeçare në makinë

Një 35-vjeçar ka humbur jetën pasditen e sotme në Itali për shkak të vapës. Mediat italiane bëjnë të ditur se 35-vjeçari ishte në makinë së bashku me vajzën e tij trevjeçare, duke pritur gruan e tij, e cila po largohej nga puna në një hotel vendas. Tragjedia ndodhi në Otranto në një ditë përvëluese teksa automjeti ishte parkuar në një zonë me diell dhe, sipas hetimeve nxehtësia ekstreme mund të ketë shkaktuar një atak në zemër.

Kur gruaja mbërriti, e gjeti burrin e saj pa ndjenja. Përpjekjet për ta sjellë në jetë ishin të pasuksesshme. Viktima ishte me origjinë nga Sierra Leone. Karabinierët gjithashtu iu përgjigjën vendit të ngjarjes.

Ky rast e çon numrin e vdekjeve të lidhura me nxehtësinë në Salento në gjashtë në vetëm dy ditë, pesë prej tyre në vetëm 24 orë. Vdekja e 35-vjeçarit nga Sierra Leone është pjesë e një situate gjithnjë e më shqetësuese, ndërsa autoritetet po hetojnë nëse vdekjet lidhen drejtpërdrejt me nxehtësinë e madhe,.

Salento ka qenë nën rrethim për ditë të tëra nga një valë e të nxehtit afrikan që ka bërë që temperaturat të rriten shumë mbi 40 gradë Celsius. Sipas të dhënave të Forcave Ajrore Italiane, në disa zona të rrethinës së Leçes janë regjistruar temperatura deri në 45°C.

Qytetet e Leçes dhe Foxhisë janë klasifikuar me flamur të kuq nga Ministria e Shëndetësisë për ditë të tëra. Emergjenca nuk prek vetëm më të prekshmit: edhe individët e shëndetshëm janë në rrezik nga goditja nga nxehtësia , dehidratimi dhe sëmundjet e papritura. Numri i emergjencës 118 po merr një numër në rritje thirrjesh në lidhje me të fikët dhe probleme me zemrën.

Temperaturat mbi 40 gradë parashikohen për ditët në vijim në të gjithë provincën e Leçes, me kulme që priten gjatë fundjavës. Zonat më të goditura mbeten zonat e thella të Salentos dhe bregdeti Jon, ku lagështia kontribuon në rritjen e perceptimit të nxehtësisë. Departamenti i Mbrojtjes Civile i bën thirrje publikut të shmangë udhëtimet gjatë mesditës dhe të monitorojë për shenja të goditjes nga nxehtësia.