E reja shpëton 5 persona në ditën e saj të parë si roje plazhi

Të premten e kaluar një vajzë 19-vjeçare nga Pontinia shpëtoi pesë persona nga mbytja gjatë ditës së saj të parë të punës si roje plazhi në plazhin Bufalara në Sabaudia.



Siç raporton “Il Messaggero”, shpëtimtarja e Rojeve bregdetare Blue Work ka ndihmuar fillimisht një kite-surfist i cili iu afrua bregut dhe kërkoi ndërhyrjen e saj, ndërsa ajo po përpiqej të kontaktonte zyrën e kapitenit të portit, megjithatë, një zotëri tjetër që po lahej pranë shkëmbinjve filloi të kishte vështirësi të kthehej në bregdet për shkak të rrymës së fortë, në të njëjtën situatë, pak më vonë, edhe gruaja e tij dhe një djalë tjetër, të cilët ishin hedhur në ujë në përpjekje për ta ndihmuar dhe u gjendën në mëshirën e dallgëve.

E armatosur vetëm me një xhaketë shpëtimi dhe në pamundësi për të përdorur komardare për shkak të detit të trazuar, roja i shpëtimit të tre në siguri, përpara se të kryente ndërhyrjen e fundit të ditës së saj, domethënë të kthente një djalë që po bënte not me vëllai binjak dhe një grua tjetër, e cila gjithashtu është kapur nga rrymat e forta.