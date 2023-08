“E përdhunuam”, arrestohet i mituri që mburrej në Tik Tok për abuzimin me 19-vjeçaren

I mituri që mori pjesë në përdhunimin e një 19-vjeçareje nga një grup prej 7 djemsh në Palermo, është arrestuar dhe dërguar në burg nga policia, pasi më parë ishte lënë i lirë për shkak të moshës së tij.

Masa e sigurisë “arrest në burg” iu hoq të riut nga gjyqtari të shtunën, me magjistratin që ai besoi djalin komunitetit me pretendimin se ata kishin kryer një “shqyrtim kritik” të sjelljes së tij.

Por nga hetimet e mëvonshme hetuesit zbuluan fakte që përkeqësuan pozitën e të riut, pasi ai kishte nisur të publikonte një seri videosh në TikTok, ku mburrej para “fansave” se kishte përdhunuar një vajzë.

Në natën kur ai dhe 6 djemtë e tjerë, që ndodhen pas hekurave kryen aktin e rëndë, i mituri mburrej se kaloi në orgazëm më shumë se njëherë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Shumë e fortë. Nuk e njihja, shtatë veta ishim me të”, shprehej ai.

Ndërkohë, pasi fitoi lirinë, ai publikoi një video në TikTok ku shprehej: “Gjërat e bukura bëhen me miqtë. Po marr kaq shumë mesazhe private nga vajzat, por si të dal me ju, jeni shumë. Ah desha të falënderoj ata që më thonë vazhdimisht emrin, vetëm po më bëni publicitet. Kur të arrijmë 1000 ndjekës do dal live për të shpjeguar se si ndodhi në të vërtetë“.