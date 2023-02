E pazakontë/ Publikoi një libër me intervistat e tij, Trump padit gazetaren e njohur

Ish-presidenti amerikan Donald Trump ka ngritur një padi kundër gazetarit të mirënjohur Bob Woodward për publikimin e një libri audio që përfshin regjistrimet e më shumë se tetë orësh intervistash që ai i ka dhënë atij midis viteve 2019 dhe 2020.

Trump, kërkon 49 milionë dollarë dëmshpërblim, sipas një raporti të Bloomberg News.

Avokatët e Trump argumentojnë se fakti që intervistat e regjistruara janë përfshirë në formatin e librit audio të librit të Bob Woodward shkelte premtimin e gazetarit.

Padia, e cila u ngrit nga manjati i pasurive të paluajtshme, u paraqit në gjykatën federale në rrethin verior të Pensacola, Florida. .

Donald Trump kishte njoftuar se do të padiste Bob Woodward kur të publikohej libri audio. Intervistat u regjistruan “për t’u transkriptuar, jo për t’u shitur”, tha ai për Fox News.

Libri audio përfshin 20 intervista të gazetarit me ish-presidentin për një sërë temash, nga pandemia e romanit të koronavirusit te diplomacia ndërkombëtare. Kopja e shtypur e The Trump Tapes (Simon & Schuster), e cila përmban gjithashtu disa nga korrespondencat e shkruara të ish-presidentit me liderin e Koresë së Veriut Kim Jong Un , u publikua në mes të janarit. Shtëpia botuese nuk u përgjigj kur Daily News kërkoi koment.



Pas përfundimit të mandatit të Trump, gjyqet në të cilat ai ishte përfshirë janë të shumta. Ai dhe avokati i tij u urdhëruan të paguanin gati 1 milion dollarë në fillim të këtij muaji për ngritjen e një padie që një gjykatës federal e quajti “joserioze”.