E pazakontë në Kenia, turisti spanjoll i jep birrë elefantit
Disa hetime kanë nisur pasi një turist spanjoll në Kenia postoi video të vetes së tij duke derdhur birrë në feçkën e një elefanti. Ai u filmua në një rezervat për kafshë të egra duke pirë nga një kanaçe Tusker, një birrë e njohur lokale, përpara se t’ia jepte pjesën tjetër një elefanti, ndërsa video ka shkaktuar zemërim në mediat sociale.
"Thjesht një elefant me një mik që mban elefantë", shkroi ai në përshkrimin e videos së postuar në Instagram, e cila u fshi më vonë nga llogaria e tij pas reagimeve negative nga kenianët në komente.
BBC ka analizuar pamjet filmike dhe ka qenë në gjendje të konfirmojë se janë autentike. Peizazhi dhe elefanti mashkull i njohur sugjerojnë se ato janë filmuar në Rezervatin e Gjuetisë Ol Jogi në distriktin qendror Laikipia.
Një anëtar i stafit në rezervatin privat të jetës së egër, i kontaktuar nga BBC, u trondit nga sjellja dhe tha se videot do t'u kaloheshin autoriteteve përkatëse.
"Kjo nuk duhej të kishte ndodhur kurrë. Ne jemi një strukturë për mirëqenien e kafshëve dhe nuk mund ta lejojmë që kjo të ndodhë", tha punonjësi, i identifikuar vetëm si Frank. "Ne as nuk i lejojmë njerëzit t'u afrohen elefantëve", shtoi ai.
Shërbimi i Jetës së Egër të Kenias (KWS) po heton gjithashtu incidentin, tha zëdhënësi i agjencisë Paul Udoto për BBC-në.
Burri i përfshirë në skandal nuk e përdor emrin e tij në llogaritë që ka në mediat sociale, të cilat kanë të gjitha një variant të frazës Skydive Kenya. Në një tjetër video të ndarë në Instagram të martën, ai shihet duke ushqyer dy elefantë me karota dhe më pas duke thënë: "Është koha për një birrë".
Videot në Instagram tërhoqën qindra komente kritike, disa prej të cilave bënin thirrje për dëbimin e spanjollit në Kenia, përpara se postimet të hiqeshin nga rrjetet sociale.