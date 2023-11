E pazakontë, avioni përplaset me makinën, shpëton për mrekulli shoferi

Një avion bëri ulje emergjente në një aeroport të Teksasit, duke u përplasur me një makinë që po kalonte në një rrugë aty pranë.Në pamjet e kapura shihet avioni që përplaset me gardhin rrethues të aeroportit gjatë një ulje emergjente dhe më pas përplaset me makinën.

“E pashë avionin dhe e dija se nuk kisha për të ndaluar ”, tha Schneider, shoferi i makinës. Shoferi është dërguar në spital me lëndime të lehta, ndërsa dy personat që ndodheshin në avion nuk kanë pësuar lëndime.

Administrata Federale e Aviacionit Amerikan po heton shkaqet e aksidentit.