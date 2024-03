E pamëshirshme me Putinin: kush është “Zonja e Hekurt” e Evropës?

Kaya Callas është zëri më i fortë në Evropë kundër presidentit rus Vladimir Putin që kur Rusia pushtoi Ukrainën shkurtin e kaluar.

Kryeministrja e parë femër e Estonisë e quan njeriun e fortë të Kremlinit një “terrorist” dhe një “kriminel” që duhet të përballet me drejtësinë në sallat e gjyqeve ndërkombëtare. Callas ishte kreu i parë i shtetit që uroi Ukrainën të shtunën pas shpërthimit në urën e Kerçit që lidh Krimenë e aneksuar me Rusinë, dhe në fakt, e ndërmori këtë veprim, megjithëse Kievi nuk ka marrë përgjegjësinë, pavarësisht festimeve nga zyrtarët ukrainas për shkatërrimin e urës.

“Ukraina duhet ta fitojë këtë luftë”, tha kryeministrja estoneze për gazetën britanike The Telegraph nga Praga, ku po merrte pjesë në Samitin e Komunitetit Politik Evropian. Aty, Kaya Callas përsëriti kërkesat e saj për më shumë sanksione ndaj Rusisë dhe për të mbështetur Kievin me më shumë armë. “Perëndimi nuk duhet të negociojë me ‘terroristin’ Vladimir Putin pasi Ukraina duhet të fitojë luftën e vazhdueshme me Rusinë,” tha kryeministrja e Estonisë. Sa i përket kërcënimeve të Rusisë për përdorimin e armëve bërthamore, Callas tha: “Rusia po na terrorizon në mënyrë që të kthehemi nga vendimet tona. Kur bëhet fjalë për Putinin, sigurisht, ai është një kriminel lufte dhe duhet të ndiqet penalisht për krimet që ka kryer”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kaya Callas, kryeministrja e parë femër e Estonisë

Më 26 janar 2021, Callas u bë kryeministrja e parë femër e Estonisë. Politikanja 45-vjeçare është kryetare e Partisë Reformuese që nga viti 2018 dhe deputete e Kuvendit që nga viti 2019, ndërsa nga viti 2011 deri në vitin 2014 është rizgjedhur deputete dhe nga viti 2014 deri në vitin 2018 ka shërbyer si eurodeputete duke përfaqësuar Aleancë e Liberalëve dhe Demokratëve për Evropën. Para se të hynte në politikë ajo ka punuar si juriste e specializuar në të drejtën evropiane dhe estoneze të konkurrencës.

Pas pushtimit rus të Ukrainës shkurtin e kaluar, Estonia, një vend i vogël baltik me 1,300,000 banorë, u bë vendi që i dha Kievit ndihmën më të madhe ushtarake ndërkombëtarisht në proporcion me PBB-në e tij.

Gjatë Samitit në Pragë, kur kryeministrja e Estonisë u pyet për pjesëmarrjen e grave kryetare shtetesh në Samit, ajo u përgjigj: “Nga 44 lideret, vetëm tetë janë gra. Ky nuk është një numër i madh”. Callas u ul pranë kryeministres britanike Liz Truss në darkën e dhënë liderëve në periferi të Samitit. “Unë mendoj se ne ndajmë pikëpamje të ngjashme; e vetmja mënyrë për t’i dhënë fund kësaj (luftës) është që Ukraina të fitojë dhe që Rusia të kthehet në kufijtë e saj,” tha Callas, e cila ka pranuar publikisht se Margaret Thatcher ishte për të burim frymëzimi, e cila dha pseudonimin “Zonja e re e hekurt e Evropës”. Në të njëjtën intervistë, Callas theksoi se Estonia nuk do t’u ofrojë azil rusëve që duan të shmangin rekrutimin.

Të enjten e kaluar, kryeministrja e Estonisë u takua në Pragë me homologun e saj ukrainas, Denis Smihal, me të cilin biseduan për mbështetjen ushtarake, diplomatike dhe ekonomike për Ukrainën për kohëzgjatjen e luftës me Rusinë, si dhe anëtarësimin e Ukrainës në NATO.